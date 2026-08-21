Kabut Asap Tebal Karhutla Ganggu Aktivitas Warga, Ini Sebaran Hotspot di Kalimantan

Ilustrasi Kabut asap. Foto Dok Antara ShutterStock
JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seantero Kalimantan mengakibatkan kabut asap tebal. Kondisi itu mengganggu aktivitas warga.
Berdasar data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdeteksi ribuan titik hotspot karhutla di Kalimantan.
Dilansir dari Pontianak Post (Jawa Pos Group), kabut asap akibat karhutla salah satunya dikeluhkan oleh warga di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar).
Asap tebal itu dikeluhkan karena membuat mata terasa perih dan membatasi jarak pandang warga di jalan raya.
”Perih mata, asap karhutla semakin kuat,” ucap Risma, salah seorang warga Sambas.
Lantaran api tidak kunjung pada, Risman berharap hujan segera turun agar asap bisa segera hilang.
Menurut dia, hanya hujan yang bisa memadamkan karhutla dan menyingkirkan asap tebal di daerah tempat tinggalnya.
Sayangnya hujan tidak kunjung turun sehingga asap terus bertahan. ”Belum ada hujan yang lebat,” keluh Risman.
Merujuk data BNPB yang diambil dari Satelit NOAA-20 pada Kamis (20/8), sebaran hotspot karhutla di Kalimantan sebanyak 1.487 hotspot.
Ribuan titik hotspot tersebut tersebar dengan konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah (Kalteng) sebanyak 767 titik, kemudian Kalimantan Barat (Kalbar) 560 titik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi