Kabut Asap Tebal Karhutla Ganggu Aktivitas Warga, Ini Sebaran Hotspot di Kalimantan

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seantero Kalimantan mengakibatkan kabut asap tebal. Kondisi itu mengganggu aktivitas warga.

Berdasar data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdeteksi ribuan titik hotspot karhutla di Kalimantan.

Dilansir dari Pontianak Post (Jawa Pos Group), kabut asap akibat karhutla salah satunya dikeluhkan oleh warga di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar).

Asap tebal itu dikeluhkan karena membuat mata terasa perih dan membatasi jarak pandang warga di jalan raya.

”Perih mata, asap karhutla semakin kuat,” ucap Risma, salah seorang warga Sambas.

Lantaran api tidak kunjung pada, Risman berharap hujan segera turun agar asap bisa segera hilang.

Menurut dia, hanya hujan yang bisa memadamkan karhutla dan menyingkirkan asap tebal di daerah tempat tinggalnya.

Sayangnya hujan tidak kunjung turun sehingga asap terus bertahan. ”Belum ada hujan yang lebat,” keluh Risman.

Merujuk data BNPB yang diambil dari Satelit NOAA-20 pada Kamis (20/8), sebaran hotspot karhutla di Kalimantan sebanyak 1.487 hotspot.