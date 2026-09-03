UMKM Tergoda Pinjol dan Bank Titil, BPR Tawarkan Strategi yang Lebih Menarik

JawaPos.com - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi tantangan dalam memperoleh akses permodalan. Di tengah kebutuhan dana yang cepat, sebagian pelaku usaha memilih pinjaman online (pinjol) maupun bank titil yang menawarkan pencairan relatif mudah.

Sayangnya, pilihan ‘jalan pintas’ itu sering tidak dikalkulasikan dengan pas dampaknya. Yang kadang luput dihitung pelaku UMKM adalah bunga yang jadi beban pembiayaan.

Ketua DPD Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Jawa Timur Angga Surya Wijaya mengatakan perkembangan pembiayaan BPR saat ini juga mengarah pada skema channeling. Skema tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan penyaluran kredit termasuk buat UMKM. Namun, Angga mengingatkan ekspansi pembiayaan tetap harus dibarengi dengan pengelolaan risiko yang baik.

“Sekarang ini kan lebih merambah ke kredit channeling. Sehingga bisa melayani masyarakat lebih luas. Penekanan dari kami tentunya para pengurus harus lebih memikirkan mitigasi risikonya terhadap kredit yang diberikan,” kata Angga.

Menurutnya, semakin luas cakupan pembiayaan, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan kredit disalurkan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan membayar.

Selain persoalan risiko, Angga menilai BPR juga memiliki peran dalam mendorong pemberdayaan UMKM. Dengan skema channeling, akses pembiayaan berpotensi menjangkau pelaku usaha di luar wilayah operasional utama BPR.

“Tidak hanya dari cakupan wilayahnya, seperti Surabaya Raya, bisa juga di luar Jawa Timur,” imbuhnya.

Pelaku usaha UMKM hijab asal Surabaya Wahyu Alvita Sari membenarkan tambahan modal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan barang dagangan. Dia mengaku memperoleh bantuan pembiayaan sebesar Rp 50 juta yang digunakan untuk menambah stok hijab sekaligus mengembangkan usahanya.