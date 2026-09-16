7 Trainset KRL Jabodetabek Masuk Perbaikan, KAI Targetkan 1 Trainset Rampung Pekan Ini

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) bersama PT Industri Kereta Api atau INKA (Persero) melakukan perawatan terhadap 7 trainset KRL. Kegiatan ini untuk memastikan keselamatan pengguna Commuter Line Jabodetabek.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin melihat langsung progres perawatan. Dia memastikan proses perawatan 7 trainset KRL iE305/CLI 225 berjalan sesuai target.

“KAI memastikan setiap proses perawatan sarana dilakukan sesuai standar keselamatan dan keandalan yang berlaku. Kesiapan layanan Commuter Line Jabodetabek menjadi perhatian utama seiring tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat,” ujar Bobby dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9).

Sementara, Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menambahkan, perawatan dilakukan secara bertahap. Perawatan meliputi pemeriksaan sistem, komponen teknis, serta aspek keselamatan sarana.

Sejauh ini satu trainset KRL sudah masuk dalam tahap perawatan akhir. Ditargetkan rampung pekan ini dan bisa beroperasi kembali melayani penumpang.

Sedangkan, enam trainset lainnya diselesaikan secara bertahap dengan target tiga trainset selesai pada 25 September 2026 dan tiga lainnya selesai pada 9 Oktober 2026.

“Setiap trainset yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pemeriksaan dan dinyatakan siap akan diserahkan kepada KAI Commuter untuk mendukung pelayanan Commuter Line Jabodetabek sesuai kebutuhan operasional,” ujar Anne.

Anne menekankan bahwa perawatan akan menekankan kepada keselamatan penumpang.