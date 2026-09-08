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Antara
Selasa, 8 September 2026 | 19.58 WIB

Penumpang KRL yang Diduga Melompat ke Rel Stasiun Tanah Abang Dievakuasi Petugas

Rangkaian kereta rel listrik (KRL) Tanah Abang-Rangkasbitung melintas di kawasan Pejompongan, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Rangkaian kereta rel listrik (KRL) Tanah Abang-Rangkasbitung melintas di kawasan Pejompongan, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Petugas Stasiun Tanah Abang mengevakuasi seorang penumpang yang diduga melompat ke rel saat KRL Commuter Line melaju pada Senin (7/9) sore, tanpa menimbulkan korban.

Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan petugas keamanan stasiun bersama personel BKO Marinir segera menuju lokasi tersebut setelah menerima laporan mengenai penumpang yang berada di area rel.

"Setelah menerima laporan tersebut, PKD bersama BKO Marinir segera berlari menuju lokasi untuk mengamankan dan menenangkan penumpang," kata Dhimas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan setelah kondisi penumpang tenang, petugas membawanya ke ruang Pos PAM untuk didata dan dimintai keterangan.

Penanganan juga dilakukan dengan berkoordinasi bersama KSB, Wakil KSB, Asisten Manajer KCI, dan BKO Polri.

Dhimas mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penumpang tersebut cenderung bungkam ketika dimintai keterangan dan menunjukkan indikasi memerlukan penanganan kesehatan mental.

"Karena kondisi mental penumpang tidak stabil, pemeriksaan dan interogasi lebih mendalam tidak dapat dilakukan demi menjaga kestabilan psikologis penumpang," ujar Dhimas.

Petugas kemudian berupaya menghubungi orang tua penumpang. Akan tetapi, pihak keluarga diketahui sedang berada di luar kota.

Editor: Estu Suryowati
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