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Rian Alfianto
Selasa, 15 September 2026 | 00.50 WIB

Cara Naik KRL dari Jakarta ke Rangkasbitung, Transit di Tanah Abang

Stasiun Bogor resmi operasikan rangkaian KRL SF12 mulai 15 Juli 2026. (Istimewa) - Image

Stasiun Bogor resmi operasikan rangkaian KRL SF12 mulai 15 Juli 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Bagi warga Jakarta yang ingin bepergian ke Rangkasbitung menggunakan transportasi umum, KRL Commuter Line bisa menjadi pilihan praktis dan relatif terjangkau.

Rute menuju Rangkasbitung berpusat di Stasiun Tanah Abang, dari sini penumpang dapat melanjutkan perjalanan dengan KRL jalur hijau (Green Line) hingga Stasiun Rangkasbitung.

Perjalanan dari Tanah Abang menuju Rangkasbitung memerlukan waktu sekitar 90–110 menit, dengan tarif perjalanan sekitar Rp 8.000.

Karena tidak semua wilayah Jakarta memiliki kereta langsung ke Rangkasbitung, penumpang perlu menyesuaikan rute dan melakukan transit menuju Tanah Abang terlebih dahulu.

Berikut panduan cara naik KRL ke Rangkasbitung dari sejumlah wilayah Jakarta yang bisa menjadi acuan sebelum berangkat.

1. Dari Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan

Penumpang yang berangkat dari kawasan Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan, termasuk sekitar Sudirman dan Manggarai, dapat mengarahkan perjalanan terlebih dahulu ke Stasiun Tanah Abang.

Salah satu pilihannya adalah naik KRL dari Stasiun Manggarai menuju Tanah Abang.

Penumpang dari kawasan Sudirman juga dapat memanfaatkan Stasiun Sudirman, kemudian menyesuaikan perjalanan menuju Tanah Abang.

Setibanya di Tanah Abang, perjalanan dilanjutkan dengan berpindah ke KRL yang menuju Rangkasbitung.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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