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Ryandi Zahdomo
Kamis, 10 September 2026 | 22.36 WIB

KAI Commuter Aktifkan Lagi 13 Perjalanan KRL Line Bogor yang Sempat Distop

Foto drone suasana Rangkaian KRL melewati kawasan Manggarai. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Foto drone suasana Rangkaian KRL melewati kawasan Manggarai. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - KAI Commuter resmi menambah 13 perjalanan Commuter Line lintas Bogor mulai hari ini Kamis (10/9).

Langkah ini diambil usai evaluasi menyeluruh terhadap penumpukan penumpang yang terjadi imbas pengurangan perjalanan kereta sejak awal pekan.

Sebelumnya, penyesuaian 17 perjalanan Commuter Line Bogor dilakukan sejak Senin (7/9) akibat adanya perawatan sarana KRL.

Penambahan kembali perjalanan ini diharapkan mampu mengurai penumpukan pengguna dan mengoptimalkan kapasitas angkut harian.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menjelaskan, penambahan jadwal ini memanfaatkan pengaturan pola peredaran sarana di seluruh lintas layanan.

"Langkah ini diambil dengan melakukan pengaturan pola peredaran sarana Commuter Line di seluruh lintas layanan untuk mengoptimalkan jumlah jadwal perjalanan," ujar Karina, Kamis (10/9).

Rekayasa Rangkaian Lintas Tanjung Priok dan Basoetta

Guna memenuhi kebutuhan perjalanan di lintas Bogor, KAI Commuter melakukan rekayasa pola peredaran rangkaian sarana.

Rangkaian KRL yang sebelumnya melayani lintas Tanjung Priok dialihkan untuk mengoperasikan perjalanan di lintas Bogor.

Dengan penyesuaian tersebut, total operasional Commuter Line Jabodetabek kembali meningkat dari 1.048 perjalanan menjadi 1.061 perjalanan per hari.

"Jadi mulai Kamis (10/9), perjalanan Commuter Line Bogor ditambahkan kembali sebanyak 13 perjalanan. Dari total perjalanan Commuter Line Jabodetabek menjadi 1.061 perjalanan," kata Karina.

Editor: Bayu Putra
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