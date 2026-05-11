10 Brand Mobil Terlaris di Tanah Air April 2026, dari Data Gaikindo

Empat mobil Toyota Land Cruiser yang telah dipasangi sistem audio high-end dipajang di ajang The Elite Showcase 2026. (Foto-foto: Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat pertumbuhan signifikan penjualan mobil nasional pada April 2026 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan data terbaru yang diterima JawaPos.com, penjualan kendaraan dari pabrik ke dealer atau wholesales mencapai 80.776 unit. Angka tersebut meningkat 55 persen dibanding April 2025 yang hanya berada di level 52.108 unit.
Kenaikan juga terjadi pada penjualan retail atau distribusi langsung ke konsumen. Sepanjang April 2026, retail sales tercatat sebanyak 75.730 unit, naik 30,2 persen dibanding April tahun lalu yang mencapai 58.174 unit.
Dari sisi merek, Toyota masih mendominasi pasar otomotif nasional dengan penjualan 25.686 unit selama April 2026. Capaian tersebut membuat Toyota menguasai pangsa pasar sebesar 29,8 persen.
Posisi kedua ditempati Daihatsu dengan total penjualan 13.399 unit atau menguasai market share 16,7 persen.
Sementara itu, Suzuki berada di urutan ketiga setelah membukukan penjualan 7.160 unit. Adapun posisi keempat ditempati Mitsubishi Motors dengan penjualan sebanyak 5.183 unit.
Berikut brand terlaris di Indonesia April 2026 berdasar data Wholesales Gaikindo!
1. Toyota 25.686 unit
2. Daihatsu 13.399 unit
3. Suzuki 7.160 unit
4. Mitsubishi Motor 5.183 unit
5. BYD 4.625 unit
6. Mitsubishi Fuso 3.569 unit
7. Jaecoo 3.219 unit
8. Isuzu 2.469 unit
9. Honda 2.363 unit
10. Hino 1.752 unit
