Audio High End Jadi Sorotan di The Elite Showcase 2026, Garap Mercrdes-Benz SLS AMG hingga Toyota Land Cruiser

Empat mobil Toyota Land Cruiser yang telah dipasangi sistem audio high-end dipajang di ajang The Elite Showcase 2026. (Foto-foto: Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com-Perhelatan modifikasi mobil The Elite Showcase 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, bukan hanya menghadirkan mobil-mobil eksotis dengan tampilan ekstrem, tetapi juga menjadi ajang unjuk teknologi audio premium untuk kendaraan high end.
Salah satu yang mencuri perhatian adalah BestBuddyShop (BBS) Sunter. Rumah modifikasi spesialis car audio tersebut membawa sejumlah kendaraan performa tinggi dengan instalasi audio kelas atas yang dirancang khusus untuk mengejar kualitas suara terbaik.
Deretan mobil yang dipamerkan bukan model biasa. Mulai dari Lamborghini Huracan STO, Lamborghini Aventador, McLaren 720S, Mercedes-Benz SLS AMG Black Edition, hingga Audi RS6 tampil dengan sistem audio premium berkonsep Sound Quality (SQ) dan Sound Quality Loud (SQL).
“Kita mau tampilkan hasil karya kita car audio, sekalian mobil demo yang sudah kita garap, dan ini adalah support dari customer kita,” ujar Susanto Cong, instalatur BBS Sunter.
Konsep SQ sendiri difokuskan pada reproduksi suara detail dan natural layaknya mendengarkan musik di ruang audio profesional. Sementara SQL menggabungkan kualitas suara dengan tekanan audio yang lebih agresif.
Lamborghini Huracan STO, McLaren 720S, dan Lamborghini Aventador mengusung konsep SQ, sedangkan Audi RS6 dan Mercedes-Benz SLS AMG Black Edition tampil dengan konsep SQL Inside.
Salah satu instalasi paling kompleks terdapat pada Audi RS6. Wagon performa tinggi asal Jerman itu menggunakan sistem full Alpine Status yang terdiri dari head unit premium, speaker 3-way di bagian depan dan bagasi, tiga subwoofer, satu Digital Sound Processor (DSP), serta lima power amplifier.
Tidak hanya kendaraan sport, BBS juga membawa empat SUV premium Toyota Land Cruiser, terdiri dari satu Land Cruiser 300 dan tiga Land Cruiser 200. Seluruhnya mengusung sistem audio SQ dengan beberapa unit di antaranya telah menjuarai kompetisi car audio nasional maupun internasional. "Total per mobil antara Rp 600 juta hingga Rp 2 miliar untuk instalasi audionya saja," ucap pria yang biasa disapa Afung itu.
Dalam ajang tersebut, BBS juga meluncurkan sejumlah brand audio high end terbaru, yakni Omicron dari Italia, Aune, serta Accu Storm.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium