Audio High End Jadi Sorotan di The Elite Showcase 2026, Garap Mercrdes-Benz SLS AMG hingga Toyota Land Cruiser





JawaPos.com-Perhelatan modifikasi mobil The Elite Showcase 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, bukan hanya menghadirkan mobil-mobil eksotis dengan tampilan ekstrem, tetapi juga menjadi ajang unjuk teknologi audio premium untuk kendaraan high end.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah BestBuddyShop (BBS) Sunter. Rumah modifikasi spesialis car audio tersebut membawa sejumlah kendaraan performa tinggi dengan instalasi audio kelas atas yang dirancang khusus untuk mengejar kualitas suara terbaik.

Deretan mobil yang dipamerkan bukan model biasa. Mulai dari Lamborghini Huracan STO, Lamborghini Aventador, McLaren 720S, Mercedes-Benz SLS AMG Black Edition, hingga Audi RS6 tampil dengan sistem audio premium berkonsep Sound Quality (SQ) dan Sound Quality Loud (SQL).

“Kita mau tampilkan hasil karya kita car audio, sekalian mobil demo yang sudah kita garap, dan ini adalah support dari customer kita,” ujar Susanto Cong, instalatur BBS Sunter.

Konsep SQ sendiri difokuskan pada reproduksi suara detail dan natural layaknya mendengarkan musik di ruang audio profesional. Sementara SQL menggabungkan kualitas suara dengan tekanan audio yang lebih agresif.

Lamborghini Huracan STO, McLaren 720S, dan Lamborghini Aventador mengusung konsep SQ, sedangkan Audi RS6 dan Mercedes-Benz SLS AMG Black Edition tampil dengan konsep SQL Inside.

Salah satu instalasi paling kompleks terdapat pada Audi RS6. Wagon performa tinggi asal Jerman itu menggunakan sistem full Alpine Status yang terdiri dari head unit premium, speaker 3-way di bagian depan dan bagasi, tiga subwoofer, satu Digital Sound Processor (DSP), serta lima power amplifier.

Susanto Chong menjelaskan tentang proses pemasangan audio di berbagai mobil performa tinggi.

Tidak hanya kendaraan sport, BBS juga membawa empat SUV premium Toyota Land Cruiser, terdiri dari satu Land Cruiser 300 dan tiga Land Cruiser 200. Seluruhnya mengusung sistem audio SQ dengan beberapa unit di antaranya telah menjuarai kompetisi car audio nasional maupun internasional. "Total per mobil antara Rp 600 juta hingga Rp 2 miliar untuk instalasi audionya saja," ucap pria yang biasa disapa Afung itu.