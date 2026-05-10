WSKT Raih Kontrak Baru Rp 3,1 Triliun pada Kuartal I 2026

JawaPos.com - BUMN sektor konstruksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) membukukan total nilai kontrak baru (NKB) sebesar Rp 3,1 triliun pada kuartal I 2026. Kontrak baru perseroan terdiri dari proyek pemerintah pusat sebesar 60,2 persen, swasta sebesar 17,1 persen, pemerintah daerah sebesar 8,9 persen, serta kontribusi anak usaha sebesar 13,7 persen.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, capaian kontrak baru perseroan menunjukkan awal yang baik demi menjaga kinerja berkelanjutan sepanjang 2026, serta menjadi fondasi kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.

"Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek investasi dan berfokus pada proyek skema monthly payment serta memiliki uang muka," ujar Ermy, dikutip dari Antara, Minggu (10/5).

Berdasarkan segmentasi jenis pekerjaan, Ermy mengungkapkan infrastruktur konektivitas mendominasi dengan persentase sebesar 46 persen, disusul oleh proyek infrastruktur air sebesar 33,9 persen, serta gedung 6,3 persen.

Adapun, salah satu proyek pemerintah pusat yang dilaksanakan pada tahun ini, diantaranya Penataan Kawasan Pasca Bencana Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara dan Aceh Timur.

"Lalu, proyek Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam di Ruas Kota Bireun-Kota Takengon, serta Jalan Jembatan Kabupaten Aceh Tengah," ujar Ermy.

Ermy melanjutkan perseroan kembali mencatatkan perolehan nilai kontrak baru dari luar negeri, yaitu mengerjakan Terminal Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato (PNLIA) di Timor Leste.

"Pada tahun lalu, perseroan sudah mulai membangun proyek pengembangan PNLIA," ujar Ermy.