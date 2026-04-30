Robert Lewandowski Siap Hengkang dari Barcelona Usai Tolak Tawaran Kontrak Baru

JawaPos.com – Striker asal Polandia, Robert Lewandowski, dikabarkan akan meninggalkan FC Barcelona pada akhir musim.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/4), Keputusan tersebut muncul setelah negosiasi kontrak baru tidak mencapai kesepakatan. Situasi ini menandai kemungkinan berakhirnya masa bakti Lewandowski bersama klub asal Catalunya tersebut.

Manajemen Barcelona sebelumnya menawarkan perpanjangan kontrak berdurasi satu tahun kepada Lewandowski.

Namun, tawaran tersebut disertai dengan pemotongan gaji yang signifikan. Kondisi itu membuat sang pemain menilai proposal tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya.

Lewandowski merasa masih mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Ia juga menginginkan kontrak yang mencerminkan performa serta kontribusinya selama ini. Oleh karena itu, ia dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk mencari klub baru.

Kepergian Lewandowski juga berkaitan dengan kondisi keuangan Barcelona yang tengah melakukan efisiensi.

Klub berupaya menyesuaikan beban gaji guna menciptakan ruang bagi pemain baru. Gaji Lewandowski yang tinggi menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan tersebut.

Sejumlah klub dari Italia mulai menunjukkan minat terhadap situasi Lewandowski. Juventus dan AC Milan disebut memantau perkembangan secara intensif. Status bebas transfer membuatnya menjadi opsi menarik bagi klub yang ingin memperkuat lini serang.

Selama membela Barcelona, Lewandowski mencatatkan kontribusi signifikan bagi tim. Ia telah tampil dalam ratusan pertandingan dan mencetak lebih dari seratus gol di berbagai kompetisi.