Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 30 April 2026 | 08.58 WIB

Robert Lewandowski Siap Hengkang dari Barcelona Usai Tolak Tawaran Kontrak Baru

Robert Lewandowski (Bein Sports)

JawaPos.com – Striker asal Polandia, Robert Lewandowski, dikabarkan akan meninggalkan FC Barcelona pada akhir musim.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/4), Keputusan tersebut muncul setelah negosiasi kontrak baru tidak mencapai kesepakatan. Situasi ini menandai kemungkinan berakhirnya masa bakti Lewandowski bersama klub asal Catalunya tersebut.

Manajemen Barcelona sebelumnya menawarkan perpanjangan kontrak berdurasi satu tahun kepada Lewandowski.

Namun, tawaran tersebut disertai dengan pemotongan gaji yang signifikan. Kondisi itu membuat sang pemain menilai proposal tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya.

Lewandowski merasa masih mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Ia juga menginginkan kontrak yang mencerminkan performa serta kontribusinya selama ini. Oleh karena itu, ia dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk mencari klub baru.

Kepergian Lewandowski juga berkaitan dengan kondisi keuangan Barcelona yang tengah melakukan efisiensi.

Klub berupaya menyesuaikan beban gaji guna menciptakan ruang bagi pemain baru. Gaji Lewandowski yang tinggi menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan tersebut.

Sejumlah klub dari Italia mulai menunjukkan minat terhadap situasi Lewandowski. Juventus dan AC Milan disebut memantau perkembangan secara intensif. Status bebas transfer membuatnya menjadi opsi menarik bagi klub yang ingin memperkuat lini serang.

Selama membela Barcelona, Lewandowski mencatatkan kontribusi signifikan bagi tim. Ia telah tampil dalam ratusan pertandingan dan mencetak lebih dari seratus gol di berbagai kompetisi.

Selain prestasi individu, ia juga berperan penting dalam membantu tim meraih sejumlah gelar domestik.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore