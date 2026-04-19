Risma Azzah Fatin
19 April 2026, 23.25 WIB

Moises Caicedo Resmi Menandatangani Kontrak Baru Bersama Chelsea hingga 2033

Moises Caicedo (Bein Sports)

JawaPos.com  Gelandang Moisés Caicedo resmi menandatangani kontrak baru bersama Chelsea FC hingga tahun 2033.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (19/4), perpanjangan kontrak diumumkan setelah kesepakatan dicapai pada hari Jumat. Dengan kontrak baru ini, Caicedo akan bertahan lebih lama di Stamford Bridge.

Sebelumnya, Caicedo bergabung dengan Chelsea dari Brighton & Hove Albion pada Agustus 2023. Ia menandatangani kontrak awal berdurasi delapan tahun saat pertama kali didatangkan. Perpanjangan terbaru ini menambah masa baktinya selama dua tahun tambahan.

Selama membela Chelsea, Caicedo telah mencatatkan 140 penampilan di berbagai kompetisi. Ia juga menyumbangkan delapan gol dan sebelas assist bagi tim. Kontribusinya itu menjadikannya salah satu pemain penting di lini tengah klub.

Caicedo mengungkapkan rasa bahagianya setelah menandatangani kontrak baru tersebut. Ia menyatakan keyakinannya terhadap arah perkembangan tim dan masa depan klub.

Selain itu, ia juga bertekad untuk terus berkembang dan meraih lebih banyak trofi bersama Chelsea.

Gelandang asal Ekuador itu juga menegaskan ambisinya untuk menjadi legenda klub. Ia menyebut akan bekerja keras demi memberikan kontribusi maksimal bagi tim dan para pendukung.

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen jangka panjangnya bersama Chelsea.

Di sisi performa, Caicedo menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad musim ini. Ia mencatatkan statistik unggul dalam berbagai aspek permainan di lini tengah.

Peran vitalnya diharapkan terus berlanjut seiring perjalanan klub dalam kompetisi domestik maupun internasional.

