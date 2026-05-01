Masa Bakti Bruno Moreira Bukan Habis 30 April 2026! Ini Detail Baru Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

Bruno Moreira berpotensi kembali menjadi starter Persebaya Surabaya usai pulih dari cedera panjang. (Persebaya)
JawaPos.com — Kabar mengejutkan datang dari kapten Persebaya Surabaya, Bruno Moreira. Banyak yang mengira masa baktinya habis pada 30 April 2026, namun fakta terbaru menunjukkan kontraknya masih berjalan hingga 31 Mei 2026 berdasarkan data Transfermarkt terbaru.
Informasi ini langsung mengubah perspektif soal masa depan pemain asal Brasil tersebut. Di tengah spekulasi yang sempat beredar, kepastian ini menjadi angin segar bagi Green Force.
Bruno Moreira Soares, lahir di Cajamar, Brasil, pada 8 April 1999, kini berusia 27 tahun dan berada di fase matang sebagai pesepak bola profesional.
Dengan tinggi 1,78 meter dan posisi utama sebagai sayap kiri, ia dikenal sebagai pemain yang eksplosif dan fleksibel.
Baca Juga:Ini Bukan Waktu Ideal! Pengakuan Jujur Bernardo Tavares Bongkar Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Lawan PSBS Biak
Selain bermain di sisi kiri, ia juga mampu mengisi peran gelandang serang hingga sayap kanan. Kemampuan adaptasi ini membuatnya menjadi salah satu pemain paling vital dalam skema Persebaya Surabaya.
Didatangkan sejak 1 Juli 2023, Bruno Moreira langsung menjadi sosok penting di dalam tim. Bahkan, ia dipercaya sebagai kapten berkat kontribusi dan pengaruhnya di ruang ganti.
Baca Juga:PSBS Biak Segera Resmi Degradasi di Pekan 31! Persebaya Surabaya Jadi Aktor Intelektual Penyebabnya
Perpanjangan kontrak terakhir yang dilakukan pada 19 April 2024 menjadi bukti kepercayaan manajemen terhadapnya. Kini dengan kontrak hingga 31 Mei 2026, perannya dipastikan masih sangat dibutuhkan.
Nilai pasar Bruno Moreira saat ini menyentuh angka Rp 6,95 miliar. Angka tersebut mencerminkan kualitas dan konsistensi performanya di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.
Musim ini di Super League 2025/2026, Bruno mencatatkan 24 penampilan dengan torehan 9 gol dan 4 assist. Ia juga mengoleksi 7 kartu kuning dengan total waktu bermain mencapai 2.065 menit.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam