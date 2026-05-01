Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 1 Mei 2026 | 20.55 WIB

Masa Bakti Bruno Moreira Bukan Habis 30 April 2026! Ini Detail Baru Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

Bruno Moreira berpotensi kembali menjadi starter Persebaya Surabaya usai pulih dari cedera panjang. (Persebaya)

JawaPos.com — Kabar mengejutkan datang dari kapten Persebaya Surabaya, Bruno Moreira. Banyak yang mengira masa baktinya habis pada 30 April 2026, namun fakta terbaru menunjukkan kontraknya masih berjalan hingga 31 Mei 2026 berdasarkan data Transfermarkt terbaru.

Informasi ini langsung mengubah perspektif soal masa depan pemain asal Brasil tersebut. Di tengah spekulasi yang sempat beredar, kepastian ini menjadi angin segar bagi Green Force.

Bruno Moreira Soares, lahir di Cajamar, Brasil, pada 8 April 1999, kini berusia 27 tahun dan berada di fase matang sebagai pesepak bola profesional.

Dengan tinggi 1,78 meter dan posisi utama sebagai sayap kiri, ia dikenal sebagai pemain yang eksplosif dan fleksibel.

Selain bermain di sisi kiri, ia juga mampu mengisi peran gelandang serang hingga sayap kanan. Kemampuan adaptasi ini membuatnya menjadi salah satu pemain paling vital dalam skema Persebaya Surabaya.

Didatangkan sejak 1 Juli 2023, Bruno Moreira langsung menjadi sosok penting di dalam tim. Bahkan, ia dipercaya sebagai kapten berkat kontribusi dan pengaruhnya di ruang ganti.

Perpanjangan kontrak terakhir yang dilakukan pada 19 April 2024 menjadi bukti kepercayaan manajemen terhadapnya. Kini dengan kontrak hingga 31 Mei 2026, perannya dipastikan masih sangat dibutuhkan.

Nilai pasar Bruno Moreira saat ini menyentuh angka Rp 6,95 miliar. Angka tersebut mencerminkan kualitas dan konsistensi performanya di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

Musim ini di Super League 2025/2026, Bruno mencatatkan 24 penampilan dengan torehan 9 gol dan 4 assist. Ia juga mengoleksi 7 kartu kuning dengan total waktu bermain mencapai 2.065 menit.

