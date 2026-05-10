Cetak Rekor Tertinggi sejak Beroperasi, LRT Jabodebek capai 2,9 Juta Pengguna per April 2026

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat jumlah pengguna LRT Jabodebek pada April 2026 mencapai 2.912.092, menjadi rekor tertinggi sejak beroperasi, seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap transportasi publik modern.

"Minat masyarakat terhadap transportasi publik modern terus menunjukkan tren positif. Pada April 2026, LRT Jabodebek mencatat rekor tertinggi jumlah pengguna sejak mulai beroperasi dengan melayani 2.912.092 pengguna," kata Manager of Public Relation LRT Jabodebek Radhitya Mardika dikutip dari Antara, Minggu (10/5).

Dia menyebutkan, jumlah tersebut meningkat sekitar 16 persen atau bertambah 402.060 pengguna dibanding bulan Maret 2026 yang tercatat 2.510.032 pengguna. Sementara dibanding bulan April 2025, meningkat sekitar 40 persen yang tercatat sebanyak 2.083.391 pengguna.

Ia mengatakan peningkatan jumlah pengguna menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang terintegrasi, nyaman, dan memiliki kepastian waktu untuk mendukung mobilitas sehari-hari di wilayah Jabodebek.

Menurutnya moda transportasi itu kini semakin menjadi pilihan masyarakat untuk mobilitas harian karena mampu memberikan kepastian waktu perjalanan di tengah kepadatan lalu lintas perkotaan, sekaligus terhubung dengan berbagai moda dan pusat aktivitas masyarakat.

Selain itu, beberapa faktor juga mempengaruhi masyarakat menggunakan LRT Jabodebek, khususnya pengguna yang melakukan mobilitas rutin dari kawasan permukiman menuju pusat bisnis, perkantoran, maupun destinasi lainnya.

Dia menyebutkan stasiun paling favorit dari pengguna LRT Jabodebek selama bulan April 2026 yakni tap in meliputi Dukuh Atas 435.009 pengguna; Harjamukti 333.025 pengguna; Kuningan 273.011 pengguna; Cikoko 237.669 pengguna; dan Rasuna Said 174.905 pengguna.

Sementara untuk tap out meliputi Dukuh Atas 374.050 pengguna; Harjamukti 335.923 pengguna; Kuningan 267.258 pengguna; Pancoran 256.230 pengguna; dan Cikoko 237.348 pengguna.