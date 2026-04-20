Kurangi Kecelakaan karena Masalah Kesehatan, Pekerja LRT Jabodebek Wajib Ikuti Medical Check-Up

LRT Jabodebek mewajibkan pekerja Divisi LRT Jabodebek menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh alias medical check-up (MCU) sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko dalam operasional perjalanan (LRT Jabodebek)
JawaPos.com - Kelalaian maupun kondisi kesehatan pengemudi seringkali menjadi salah satu penyebab kecelakaan transportasi umum. Untuk itu, LRT Jabodebek mewajibkan pekerja Divisi LRT Jabodebek menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh alias medical check-up (MCU) sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko dalam operasional perjalanan.
Adapun pemeriksaan dilakukan secara komprehensif meliputi pemeriksaan fisik, tes darah, rekam jantung (EKG), visus mata, rontgen paru, tes urine, hingga skrining kesehatan mental.
“Dalam operasional transportasi publik, kesiapan SDM adalah salah satu faktor risiko paling kritis. Seluruh petugas wajib dalam kondisi sehat secara fisik dan mental sebelum bertugas. Ini adalah bagian dari sistem keselamatan yang diterapkan secara disiplin,” ujar Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, Senin (20/4).
Langkah ini, kata Radhitya, menjadi bagian dari mitigasi risiko operasional yang terukur, khususnya untuk mencegah potensi gangguan layanan transportasi umum akibat faktor kesehatan SDM.
“Dengan memastikan seluruh petugas dalam kondisi prima, KAI menjaga agar operasional LRT Jabodebek tetap aman, andal, dan konsisten dalam melayani masyarakat setiap hari,” tegasnya.
Melalui kebijakan ini, LRT Jabodebek menegaskan bahwa pihaknya akan menghadirkan layanan transportasi publik yang mengutamakan keselamatan, tidak hanya dari sisi teknologi dan infrastruktur, tetapi juga dari kesiapan sumber daya manusia.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian