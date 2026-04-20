Kurangi Kecelakaan karena Masalah Kesehatan, Pekerja LRT Jabodebek Wajib Ikuti Medical Check-Up

JawaPos.com - Kelalaian maupun kondisi kesehatan pengemudi seringkali menjadi salah satu penyebab kecelakaan transportasi umum. Untuk itu, LRT Jabodebek mewajibkan pekerja Divisi LRT Jabodebek menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh alias medical check-up (MCU) sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko dalam operasional perjalanan.

Adapun pemeriksaan dilakukan secara komprehensif meliputi pemeriksaan fisik, tes darah, rekam jantung (EKG), visus mata, rontgen paru, tes urine, hingga skrining kesehatan mental.

“Dalam operasional transportasi publik, kesiapan SDM adalah salah satu faktor risiko paling kritis. Seluruh petugas wajib dalam kondisi sehat secara fisik dan mental sebelum bertugas. Ini adalah bagian dari sistem keselamatan yang diterapkan secara disiplin,” ujar Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, Senin (20/4).

Langkah ini, kata Radhitya, menjadi bagian dari mitigasi risiko operasional yang terukur, khususnya untuk mencegah potensi gangguan layanan transportasi umum akibat faktor kesehatan SDM.

“Dengan memastikan seluruh petugas dalam kondisi prima, KAI menjaga agar operasional LRT Jabodebek tetap aman, andal, dan konsisten dalam melayani masyarakat setiap hari,” tegasnya.