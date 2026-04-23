Rayakan Hari Transportasi Nasional, Naik Transjakarta, MRT, & LRT Cuma Rp1!

JawaPos.com - Kabar gembira bagi warga Jakarta! Dalam rangka memperingati Hari Transportasi Nasional 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kado istimewa bagi pengguna transportasi umum.

Anda bisa menikmati tarif spesial hanya Rp1 untuk mengakses layanan transportasi publik di bawah naungan BUMD DKI Jakarta. Promo menarik ini berlaku untuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta pada Jumat (24/4).

Tarif Rp1 ini bisa dinikmati sepanjang hari, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB. Kebijakan ini diharapkan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk lebih sering beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi publik.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya membiasakan diri menggunakan transportasi umum untuk mobilitas sehari-hari.

"Ini kami berikan agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan transportasi umum," ujar Gubernur Pramono, Kamis (23/4).

Ia menambahkan bahwa langkah ini juga merupakan bagian dari upaya besar dalam menata lingkungan dan kesehatan warga.

"Beralih ke transportasi publik membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Selain itu, lebih hemat biaya, waktu, dan tenaga, serta mendorong gaya hidup sehat," tutur Pramono.

Komitmen Layanan Transjakarta Tak hanya MRT dan LRT, seluruh layanan Transjakarta—baik Bus Rapid Transit (BRT) maupun Non-BRT—juga memberlakukan tarif yang sama.