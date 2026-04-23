Rayakan Hari Transportasi Nasional, Naik Transjakarta, MRT, & LRT Cuma Rp1!

Penumpang menaiki kereta MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta.
JawaPos.com - Kabar gembira bagi warga Jakarta! Dalam rangka memperingati Hari Transportasi Nasional 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kado istimewa bagi pengguna transportasi umum.
Anda bisa menikmati tarif spesial hanya Rp1 untuk mengakses layanan transportasi publik di bawah naungan BUMD DKI Jakarta. Promo menarik ini berlaku untuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta pada Jumat (24/4).
Tarif Rp1 ini bisa dinikmati sepanjang hari, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB. Kebijakan ini diharapkan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk lebih sering beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi publik.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya membiasakan diri menggunakan transportasi umum untuk mobilitas sehari-hari.
Baca Juga:Astra International (ASII) Tebar Dividen Rp 15,66 Triliun, Investor Dapat Rp 390 per Saham
"Ini kami berikan agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan transportasi umum," ujar Gubernur Pramono, Kamis (23/4).
Ia menambahkan bahwa langkah ini juga merupakan bagian dari upaya besar dalam menata lingkungan dan kesehatan warga.
"Beralih ke transportasi publik membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Selain itu, lebih hemat biaya, waktu, dan tenaga, serta mendorong gaya hidup sehat," tutur Pramono.
Tak hanya MRT dan LRT, seluruh layanan Transjakarta—baik Bus Rapid Transit (BRT) maupun Non-BRT—juga memberlakukan tarif yang sama.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyampaikan bahwa pihaknya antusias menyambut momentum ini untuk meningkatkan minat warga dalam menggunakan angkutan umum.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara