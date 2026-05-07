Hyundai Hadirkan Gleo AI di Mobil Masa Depan, Bisa Cari Berita hingga Atur Kabin Lewat Suara

JawaPos.com - Hyundai Motor Group resmi memperkenalkan teknologi mobil pintar terbaru bernama Gleo AI melalui platform Pleos Connect. Teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) ini memungkinkan pengguna mengontrol berbagai fitur kendaraan, mencari berita terkini, hingga menikmati hiburan digital hanya lewat perintah suara alami seperti berbicara dengan penumpang di dalam mobil.

Sebuah transformasi menuju era kendaraan pintar berbasis perangkat lunak atau Software-Defined Vehicle (SDV).

Teknologi ini dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih modern, praktis, dan personal bagi pengguna kendaraan Hyundai di masa depan.

Melalui Gleo AI, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas hanya menggunakan perintah suara alami. Sistem ini mampu menjawab pertanyaan terkait berita terbaru, cuaca, hingga informasi olahraga melalui fitur pencarian web yang sudah terintegrasi langsung di kendaraan.

Tak hanya itu, Gleo AI juga dapat mengontrol berbagai fungsi kendaraan seperti navigasi, pengaturan suhu kabin, hingga membuka informasi buku panduan kendaraan tanpa perlu menyentuh layar.

Keunggulan lain dari teknologi ini adalah kemampuan mengenali posisi penutur di dalam kabin. Dengan fitur tersebut, sistem dapat menjalankan perintah secara lebih akurat dan personal, misalnya saat pengguna meminta fitur pemanas kursi hanya diaktifkan di kursinya sendiri.

Hyundai juga menghadirkan aplikasi khusus Gleo AI yang memungkinkan pengguna melihat kembali riwayat percakapan dalam bentuk teks melalui smartphone.

“Gleo AI adalah agen AI cerdas yang berinteraksi secara alami seperti teman di kursi penumpang, memahami maksud pengguna, dan memberikan respons yang peka terhadap konteks,” ujar Jongho Lee, Team Lead Gleo AI Group di 42dot dalam pernyataan resminya, Kamis (7/5).

Selain menghadirkan asisten virtual berbasis AI, Hyundai juga memperkenalkan App Market sebagai bagian dari ekosistem Pleos Connect. Platform terbuka ini memungkinkan layanan pihak ketiga terintegrasi langsung ke sistem kendaraan.

Pada tahap awal, Hyundai menggandeng NAVER untuk layanan peta dan otomotif. Pengguna juga dapat menikmati layanan hiburan seperti YouTube, Spotify, essential, dan genie langsung dari head unit kendaraan tanpa perlu menghubungkan smartphone.

Ke depannya, Hyundai berencana memperluas layanan App Market untuk menghadirkan gim, hiburan digital, hingga fitur manajemen kendaraan melalui kerja sama dengan berbagai pengembang global.

Untuk mendukung pengembangan ekosistem tersebut, Hyundai menghadirkan Pleos Playground yang menyediakan API dan berbagai alat pengembangan bagi developer untuk menciptakan layanan baru di kendaraan Hyundai.

Pleos Connect menjadi langkah konkret Hyundai menuju masa depan mobilitas berbasis AI. Dalam jangka panjang, Hyundai menargetkan evolusi dari SDV menuju Artificial Intelligence-Defined Vehicle (AIDV), di mana interaksi antara kendaraan dan pengguna akan semakin cerdas, personal, dan intuitif.