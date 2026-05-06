Antara
Rabu, 6 Mei 2026 | 23.29 WIB

Tumbuh Double Digit, Patra Jasa Cetak Pendapatan Rp 5,5 Triliun sepanjang 2025

PT Patra Jasa, membukukan pendapatan sebesar Rp 5,5 triliun sepanjang 2025 atau tumbuh 17 persen dibandingkan periode sebelumnya. (ANTARA)

JawaPos.com - Anak perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Patra Jasa, membukukan pendapatan sebesar Rp 5,5 triliun sepanjang 2025 atau tumbuh 17 persen dibandingkan periode sebelumnya. Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025.

“Pertumbuhan yang melampaui target ini menunjukkan bahwa setiap unit bisnis memiliki daya tahan dan kemampuan untuk terus berkembang di tengah dinamika industri,” ujar VP Corporate Secretary Patra Jasa Fadjar Djoko Santoso berdasarkan keterangannya di Jakarta, Rabu (6/5).

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, pendapatan perusahaan pada 2025 juga melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar 18 persen.

Fadjar mengatakan kinerja tersebut didukung kontribusi sejumlah lini bisnis, khususnya sektor pengembangan properti yang tumbuh signifikan seiring penyelesaian sejumlah proyek strategis.

“Kami juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan biaya agar sejalan dengan pertumbuhan pendapatan,” katanya.

Menurut dia, keberhasilan menjaga kinerja keuangan yang sehat menjadi fondasi penting bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan.

Perseroan menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan nilai aset, memperkuat portofolio bisnis, serta menjaga standar layanan bagi para pemangku kepentingan.

Patra Jasa merupakan perusahaan yang telah beroperasi selama lebih dari 50 tahun dengan fokus pada tiga pilar bisnis utama, yakni investasi dan pengembangan properti, hotel dan resor, serta jasa.

Perusahaan mengelola berbagai aset properti, termasuk sembilan hotel yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Editor: Estu Suryowati
