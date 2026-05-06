Kuartal I 2026, BIRD Bukukan Pendapatan Rp 1,45 Triliun, Laba Bersih Rp 157 Miliar

Blue Bird Taksi
JawaPos.com - PT Blue Bird Tbk (Bluebird Group, kode emiten: BIRD) membukukan peningkatan pendapatan sebesar 11,6 persen pada kuartal I tahun ini menjadi Rp 1,45 triliun, sementara EBITDA perseroan mencapai Rp 341,8 miliar dan laba bersih Rp 157 miliar.
Direktur Utama Bluebird Group Adrianto Djokosoetono menyatakan, kinerja positif tersebut utamanya didukung oleh pertumbuhan pendapatan layanan taksi yang mencapai 12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Sepanjang 2026, fokus kami adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan terus memperkuat keandalan layanan melalui kesiapan armada, perluasan akses pelanggan, dan produktivitas operasional yang semakin baik,” ucap Adrianto Djokosoetono, dikutip Rabu (6/5).
Ia menuturkan, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital juga mendukung solidnya performa perseroan, terlihat dari pertumbuhan pengguna aplikasi MyBluebird sebesar 22,4 persen dengan penggunaan fitur fixed price (harga tetap) yang meningkat 29,2 persen yoy.
Ia mengatakan, teknologi digital juga mendukung efektivitas operasional perusahaan dalam membaca pola permintaan secara lebih presisi, termasuk berdasarkan area, momentum kegiatan, serta jam operasional, sehingga penempatan armada dapat dilakukan secara lebih responsif dan efisien.
Selain itu, peningkatan kinerja perusahaan juga ditopang oleh tingginya permintaan masyarakat selama musim mudik dan libur panjang pada periode Lebaran 2026.
Adrianto menyampaikan bahwa saat ini pihaknya terus memperluas jangkauan layanan melalui penambahan titik pangkalan di berbagai wilayah, yang secara total meningkat sekitar 43 persen dibandingkan kuartal I tahun lalu.
Perseroan turut mengembangkan bisnis berkelanjutan melalui ekspansi kendaraan listrik di sejumlah kota, termasuk penguatan inisiatif mobilitas ramah lingkungan di Bandung, Jawa Barat, dan Bali.
Sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan, perseroan juga menghadirkan berbagai inisiatif untuk mendukung kesejahteraan pengemudi, termasuk melalui penguatan pendapatan yang kompetitif serta program apresiasi bagi pengemudi berprestasi.
“Dengan struktur bisnis yang semakin solid, kami optimis dapat terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” imbuh Adrianto.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!