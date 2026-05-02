Laba Bersih TINS Kuartal I 2026 Tembus 595 Persen dari Target, capai Rp 1,5 Triliun

JawaPos.com - PT Timah (Persero) Tbk (TINS) membukukan laba bersih senilai Rp 1,5 triliun pada kuartal I 2026 atau sebesar 595 persen dari target yang telah ditentukan oleh perseroan senilai Rp 252 miliar.

Capaian kinerja perseroan ditopang oleh peningkatan signifikan produksi, optimalisasi operasional, serta perbaikan tata kelola perseroan yang berkelanjutan.

"Pada kuartal I 2026, perseroan membukukan kinerja keuangan yang solid, ditopang oleh pencapaian operasional yang signifikan, serta konsistensi strategi optimalisasi yang berkelanjutan di seluruh lini bisnis. Sehingga, mampu melampaui target laba yang ditetapkan," ujar Direktur Utama TINS Restu Widiyantoro, dikutip Sabtu (2/5).

Laba bersih perseroan ditopang oleh pendapatan yang tumbuh 160,5 persen year on year (yoy) menjadi Rp 5,47 triliun pada kuartal I 2026, dibandingkan senilai Rp 2,10 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

"Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya volume penjualan dan harga jual rata-rata logam timah," ujar Restu.

Sementara itu, EBITDA tercatat sebesar Rp 2,1 triliun pada kuartal I 2026, atau tumbuh 450 persen (yoy) dibandingkan senilai Rp 348 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Pada kuartal I 2026, perseroan mencatatkan hasil positif tercermin dari beberapa rasio keuangan penting, di antaranya Quick Ratio sebesar 105,1 persen, Current Ratio sebesar 276,1 persen, Debt to Asset Ratio sebesar 6,9 persen, dan Debt to Equity Ratio sebesar 10,6 persen.

Dari sisi operasional, perseroan mencatatkan lonjakan produksi bijih timah sebesar 96 persen (yoy) menjadi 6.312 ton Sn pada kuartal I-2025, dibandingkan sebanyak 3.225 ton Sn pada periode sama tahun sebelumnya.