Polri Akui Jasa Raharja Berhasil Jalankan Operasi Ketupat 2026 dan Operasi Lilin Nataru 2025

JawaPos.com - Polri menyatakan Jasa Raharja berhasil menyelenggarakan Operasi Lilin Nataru 2025 dan Operasi Ketupat 2026. Polri pun memberikan apresiasi atas kinerja tersebut.

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyerahkan langsung penghargaan kepada Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Polri Tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium Mutiara STIKPTIK, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Awaluddin mengatakan, capaian ini merupakan hasil kerja seluruh pegawai Jasa Raharja. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Penghargaan ini bukan sekadar simbol apresiasi, melainkan pengakuan atas dedikasi seluruh insan Jasa Raharja yang bekerja tanpa mengenal waktu dalam mendukung keselamatan masyarakat. Kami menyampaikan penghormatan setinggitingginya kepada Korlantas Polri dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang selama ini menjadi mitra strategis," ujarnya.

Dia menyampaikan, keberhasilan pengamanan arus mudik merupakan hasil kerja banyak pihak. Sinergitas yang terjalin selama ini berjalan baik.

Berdasarkan data Korlantas Polri, Operasi Ketupat 2026 berhasil mencatat penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 5,31 persen atau berkurang 531 kasus dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, jumlah korban meninggal Pdunia turun hingga 30,41 persen atau setara dengan 104 jiwa yang berhasil diselamatkan.

Muhammad Awaluddin menegaskan bahwa penghargaan tersebut akan menjadi motivasi bagi seluruh insan Jasa Raharja untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.