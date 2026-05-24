Jasa Raharja Segera Beri Santunan untuk Korban Kecelakaan Mobil Anggota DPR Gus Hilman

Petugas Jasa Raharja menemui korban kecelakaan mobil Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Hilman Mufidi alias Gus Hilman di rumah sakit. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Jasa Raharja bergerak cepat menangani kasus kecelakaan minibus dan dump truk di Jalan Tol Pasuruan Probolinggo, tepatnya di wilayah Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Perusahaan BUMN ini memastikan agar para korban mendapat santunan sesuai aturan yang ada.

Direktur Operasional Jasa Raharja, Ariyandi mengatakan, seluruh korban dalam peristiwa tersebut terjamin berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

“Setelah mendapat informasi, petugas kami langsung bergerak cepat melakukan pendataan korban serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan kepolisian untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan,” ujar Ariyandi, Minggu (24/5).

Selain itu, Jasa Raharja telah menerbitkan surat jaminan (guarantee letter) bagi korban luka-luka. Surat ini digunakan agar korban segera mendapat perawatan di RSUD Ar Rozy Probolinggo, termasuk korban yang dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

“Kami memastikan korban luka mendapatkan jaminan biaya perawatan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara untuk korban meninggal dunia, santunan akan segera diserahkan kepada ahli waris yang sah setelah proses survey keabsahan ahli waris selesai dilaksanakan,” tambahnya.

Dalam kecelakaan yang melibatkan Anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufidi ini, Jasa Raharja mencatat dua orang dinyatakan tewas. Petugas Jasa Raharja kini tengah memverifikasi ahli waris korban Adinda Najwa yang berdomisili di wilayah Tangerang. Petugas telah menemui ayah kandung korban, Achmad Khotib untuk pengurusan santunan.

Sebelumnya, Mobil Toyota Innova yang ditumpangi rombongan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Hilman Mufidi alias Gus Hilman, mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo pada Sabtu sore (23/5).

Tepatnya kecelakaan di KM 834, Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Dalam insiden ini, dua orang staf Gus Hilman dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Dua korban meninggal dunia merupakan Alex Anwaruh, 25 tahun, warga Kabupaten Gresik dan Adinda Najwa, 26 tahun, warga Kota Tangerang Selatan. Saat kejadian, keduanya berada di mobil yang sama dengan Gus Hilman.

Sementara Gus Hilman, warga Kota Tangerang Selatan, selamat dari kecelakaan maut dan mengalami luka-luka. Politikus 25 tahun tersebut lantas dilarikan petugas ke Rumah Sakit (RS) Ar Rozy, Kota Probolinggo.