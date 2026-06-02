Masuk Daftar Fortune Southeast Asia 2025, Jasa Raharja Hadirkan Lingkungan Kerja yang Sehat 

Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi Jasa Raharja, Rubi Handojo. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Jasa Raharja masuk dalam daftar Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia 2025. Dengan penghargaan internasional tersebut, perusahaan BUMN itu berkomitmen menghadirkan lingkungan kerja yang sehat.

Dalam daftar perusahaan dengan lingkungan kerja terbaik di kawasan Asia Tenggara, Jasa Raharja menempati peringkat ke-56. Penghargaan ini disusun berdasarkan hasil Trust Index™ Survey yang dikembangkan oleh Great Place To Work, dengan melibatkan lebih dari 550.000 respons terverifikasi dari ribuan karyawan di berbagai perusahaan di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Penilaian dilakukan terhadap organisasi yang dinilai mampu membangun budaya kerja yang kuat, tingkat kepercayaan tinggi, serta pengalaman kerja yang positif bagi para karyawan.

Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi Jasa Raharja, Rubi Handojo merasa senang perusahaannya berhasil mencapai prestasi tersebut. Dia menekankan bahwa raihan ini hasil kerja keras seluruh insan perusahaan.

“Kami percaya bahwa lingkungan kerja yang sehat dan penuh kepercayaan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan kinerja terbaik bagi masyarakat,” ujar Rubi, Selasa (2/6).

Ia menambahkan, Jasa Rajarja akan terus melakukan perbaikan dalam tata kelola perusahaan. Dengan begitu, perusahaan akan terus berkembang ke arah yang lebih baik.

“Bagi kami, membangun tempat kerja yang baik bukan hanya tentang menciptakan kenyamanan bagi karyawan, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan mampu menumbuhkan rasa memiliki, semangat kolaborasi, dan ruang untuk berkembang bersama,” jelasnya.

Masuknya Jasa Raharja dalam daftar Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia 2025 menjadi bukti bahwa transformasi perusahaan tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan layanan kepada masyarakat, tetapi juga melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan budaya organisasi.