Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
18 April 2026, 00.14 WIB

Sorotan Publik Menguat, Industri AMDK Genjot Praktik Berkelanjutan

Pelaku industri AMDK juga terus mengintegrasikan praktik berkelanjutan yang berdampak pada lingkungan.

JawaPos.com - Upaya mendorong industri hijau kian menguat di sektor air minum dalam kemasan (AMDK). Di tengah tantangan global dan sorotan publik, pelaku industri AMDK didorong untuk memperkuat praktik keberlanjutan sekaligus menjaga kontribusi ekonomi nasional.

Sejalan dengan semangat tersebut, Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) berkolaborasi dengan pemerintah sekaligus meneguhkan komitmennya untuk menjadi bagian dari solusi lingkungan melalui pendekatan ekonomi sirkular dan penguatan industri hijau.

"Kami ingin memberikan jawaban yang konkret bahwa industri ini merupakan leading untuk ekonomi sirkular dan keberlanjutan," tegas Ketua Umum AMDATARA Karyanto Wibowo saat halal bi halal di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Dia mengatakan, pelaku industri AMDK juga terus mengintegrasikan praktik berkelanjutan yang berdampak pada lingkungan. Hal ini dilakukan bersamaan dengan dorongan pertumbuhan ekonomi, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar industri tetap tumbuh adaptif, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam transisi menuju ekonomi sirkular di Indonesia.

Selain itu, juga memperkuat komunikasi dengan DPR, khususnya Komisi VII guna merespons kritik publik terhadap industri AMDK yang kerap dipersepsikan sebagai industri ekstraktif. Karyanto berharap komunikasi ini akan memperbaiki persepsi negatif publik terhadap industri AMDK.

"Sehingga kami bisa dipersepsikan sebaliknya, nggak selalu dibilang kurang memberikan kontribusi ke masyarakat atau ekonomi nasional. Artinya persepsi ini bisa terjawab," kata Karyanto.

Karyanto mengatakan AMDATARA ingin terus menjadi bagian dari ekosistem industri yang terus berkembang. Dia menegaskan bahwa industri makanan dan minuman harus tetap menjadi kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jadi memang harus kita pastikan tahun ini industri makanan minuman, khususnya AMDK memberikan kontribusi signifikan sehingga ke depan Indonesia itu bisa tumbuh dan berkembang," katanya.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore