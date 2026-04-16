Antara
16 April 2026, 18.37 WIB

Harga Plastik Melonjak, Puan Maharani Dorong UMKM Beralih ke Kemasan Ramah Lingkungan

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/DPR)

JawaPos.com-Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan harga plastik yang terjadi belakangan ini dapat menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk beralih ke penggunaan kemasan berbahan alami yang lebih ramah lingkungan.

Menurut Puan, meski plastik masih dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena kepraktisannya, material tersebut memiliki beban ekologis yang tinggi. Oleh karena itu, kenaikan harga plastik justru bisa menjadi titik awal perubahan menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan.

“Kalau kita lihat dari sisi lain, kenaikan harga plastik bisa menjadi momentum untuk kita beralih ke ekonomi hijau,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Namun demikian, Puan tidak menampik bahwa kondisi ini memberi tekanan cukup besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor makanan dan minuman yang selama ini bergantung pada kemasan sekali pakai.

Ia menilai lonjakan harga plastik yang terjadi hingga berkali lipat, ditambah dengan pasokan yang mulai sulit diperoleh, membuat pelaku usaha kecil semakin terhimpit secara ekonomi.

“Harga plastik yang melonjak dan pasokan yang terbatas membuat pelaku usaha kecil yang bekerja dengan margin tipis semakin kesulitan,” jelasnya.

Sebagai solusi, Puan mendorong agar pelaku usaha mulai kembali memanfaatkan kemasan berbasis kearifan lokal. Ia mencontohkan penggunaan bahan alami seperti daun pisang dan daun jati yang sejak dulu telah digunakan sebagai pembungkus makanan.

Di sejumlah daerah, terutama di Jawa Tengah, kemasan alami masih banyak dijumpai pada makanan tradisional seperti nasi liwet, gudeg, hingga mi lethek. Bahkan, menurutnya, penggunaan bahan alami tertentu justru mampu meningkatkan kualitas makanan.

“Beberapa jenis makanan justru lebih awet dan aromanya lebih harum jika menggunakan kemasan alami seperti daun pisang, misalnya untuk lontong atau lemper,” tambahnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
