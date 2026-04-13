Harga Plastik Jakarta Naik 40%, Pramono Anung Ajak Pedagang Balik ke Bungkus Daun Pisang

JawaPos.com - Warga Jakarta dan para pelaku usaha kecil kini harus memutar otak. Harga plastik kemasan di pasar meroket tajam hingga 40 persen. Kenaikan yang terjadi secara global ini mulai membebani operasional pedagang, terutama di sektor makanan dan minuman.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa lonjakan harga ini merupakan dampak dari faktor global yang sulit dikendalikan oleh pemerintah daerah. Sebagai solusi jangka pendek, ia mendorong masyarakat untuk mulai mencari alternatif pengganti plastik.

Pramono menyarankan pelaku usaha dan masyarakat untuk kembali melirik bahan alami yang ramah lingkungan. Inovasi substitusi plastik dianggap menjadi kunci agar beban ekonomi warga tidak semakin berat.

"Tentunya kami harus melakukan inovasi karena sekarang ini kebutuhan plastik ini kan pelan-pelan harus dikurangi, harus ada substitusinya," ucap Pramono di Pulo Gebang, Jakarta Timur, Minggu (12/4).

Menurutnya, bahan tradisional seperti daun pisang bisa menjadi jawaban praktis sekaligus melestarikan budaya dalam pengemasan kuliner.

"Kalau kondisinya tetap seperti ini, pasti akan menjadi beban. Maka untuk itu ya kita kadang-kadang harus kembali ke cara tradisional, pakai bungkus daun pisang dan sebagainya," ungkap Pramono.

Pemicu Kenaikan: Konflik Geopolitik Global Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta mencatat kenaikan ini mulai terasa sejak akhir Maret 2026. Kepala Dinas PPKUKM, Elisabeth Ratu Rante Allo, menyebut konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utamanya.

"Berdasarkan pemantauan dan temuan kami di lapangan, kenaikan harga plastik ini terjadi sejak akhir Maret 2026 bersamaan dengan pecahnya konflik geopolitik di Iran, dan berlanjut hingga awal April 2026 ini," kata Ratu.