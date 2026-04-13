Ryandi Zahdomo
13 April 2026, 16.37 WIB

Harga Plastik Jakarta Naik 40%, Pramono Anung Ajak Pedagang Balik ke Bungkus Daun Pisang

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa) - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa)

JawaPos.com - Warga Jakarta dan para pelaku usaha kecil kini harus memutar otak. Harga plastik kemasan di pasar meroket tajam hingga 40 persen. Kenaikan yang terjadi secara global ini mulai membebani operasional pedagang, terutama di sektor makanan dan minuman.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa lonjakan harga ini merupakan dampak dari faktor global yang sulit dikendalikan oleh pemerintah daerah. Sebagai solusi jangka pendek, ia mendorong masyarakat untuk mulai mencari alternatif pengganti plastik.

Pramono menyarankan pelaku usaha dan masyarakat untuk kembali melirik bahan alami yang ramah lingkungan. Inovasi substitusi plastik dianggap menjadi kunci agar beban ekonomi warga tidak semakin berat.

"Tentunya kami harus melakukan inovasi karena sekarang ini kebutuhan plastik ini kan pelan-pelan harus dikurangi, harus ada substitusinya," ucap Pramono di Pulo Gebang, Jakarta Timur, Minggu (12/4).

Menurutnya, bahan tradisional seperti daun pisang bisa menjadi jawaban praktis sekaligus melestarikan budaya dalam pengemasan kuliner.

"Kalau kondisinya tetap seperti ini, pasti akan menjadi beban. Maka untuk itu ya kita kadang-kadang harus kembali ke cara tradisional, pakai bungkus daun pisang dan sebagainya," ungkap Pramono.

Pemicu Kenaikan: Konflik Geopolitik Global

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta mencatat kenaikan ini mulai terasa sejak akhir Maret 2026. Kepala Dinas PPKUKM, Elisabeth Ratu Rante Allo, menyebut konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utamanya.

"Berdasarkan pemantauan dan temuan kami di lapangan, kenaikan harga plastik ini terjadi sejak akhir Maret 2026 bersamaan dengan pecahnya konflik geopolitik di Iran, dan berlanjut hingga awal April 2026 ini," kata Ratu.

Ketegangan antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran berdampak langsung pada rantai pasok petrokimia, mengingat kawasan tersebut merupakan pemasok utama bahan baku plastik dunia.

Artikel Terkait
Harga Plastik Naik, Aktivitas Pemulung di TPS Surabaya Semakin Marak - Image
Surabaya Raya

Harga Plastik Naik, Aktivitas Pemulung di TPS Surabaya Semakin Marak

12 April 2026, 22.10 WIB

Pemerintah Kaji Skema Atasi Kenaikan Harga Komoditas Global, Termasuk Plastik - Image
Ekonomi

Pemerintah Kaji Skema Atasi Kenaikan Harga Komoditas Global, Termasuk Plastik

10 April 2026, 16.13 WIB

Harga Plastik Melonjak, Wagub Jatim Emil Dardak Soroti Nasib UMKM: Kita Harus Cari Solusi Bersama - Image
Surabaya Raya

Harga Plastik Melonjak, Wagub Jatim Emil Dardak Soroti Nasib UMKM: Kita Harus Cari Solusi Bersama

09 April 2026, 03.44 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

