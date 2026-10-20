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Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.40 WIB

Suhu Jatim Kian Mendidih, Tembus 38 Derajat Celsius di Jombang dan Mojokerto

Ilustrasi Cuaca panas. (Foto: Riana Setiawan/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi Cuaca panas. (Foto: Riana Setiawan/Jawa Pos)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan, sebagian besar wilayah Jawa Timur masih dihadapkan pada kondisi cuaca cerah dengan suhu panas membara pada Selasa (20/10).

Jombang dan Kota Mojokerto tercatat sebagai daerah terpanas di Jatim dengan suhu maksimum yang melonjak drastis menembus 38 derajat Celsius.

Tidak hanya itu, gelombang panas dengan suhu menyentuh angka 37 derajat Celsius juga diprediksi menyelimuti Sidoarjo, Mojokerto, dan Kota Pasuruan.

Kemudian menyusul di bawahnya Surabaya, Bojonegoro, Kota Madiun, Lamongan, Ngawi, Pamekasan, Situbondo, dan Sumenep dengan suhu maksimum berada di kisaran 36 derajat Celsius.

Selain ancaman suhu udara yang panas, dinamika cuaca hari ini turut dibayangi pergerakan angin kencang yang meluas di berbagai kawasan. BMKG mendeteksi kecepatan angin di sejumlah kabupaten/ kota melonjak melampaui ambang batas normal.

Daerah yang mengalami terpaan angin kencang signifikan meliputi Kota Mojokerto dengan kecepatan angin tertinggi tercatat mencapai 38 kilometer per jam yang bertiup dari arah utara.

Disusul Pamekasan dengan mecepatan angin menyentuh 37,2 kilometer per jam dari arah timur. Selanjutnya Gresik dengan ecepatan angin tercatat 36,1 kilometer per jam dari arah utara.

Berikutnya Mojokerto dengan kcepatan angin mencapai 35,7 kilometer per jam dari arah utara, Kabupaten dan Kota dengan kecepatan angin kilometer per jam dari arah selatan, serta Sumenep dengan kecepatan angin 34,3 kilometer per jam dari arah timur.

Di bawahnya ada Pasuruan dan Situbondo dengan kecepatan angin masing-masing mencapai 34,2 dan 34,1 kilometer per jam, serta Kota Kediri dengan kecepatan angin di angka 33,3 kilometer per jam dari arah selatan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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