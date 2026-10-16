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Ardini Pramitha
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03.59 WIB

Akademisi ITS: Penurunan Kualitas Udara di Surabaya Tak Semata-mata Disebabkan Cuaca Panas

Ilustrasi kualitas udara. (ANTARA) - Image

Ilustrasi kualitas udara. (ANTARA)

JawaPos.com - Akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, dalam mengendalikan kualitas udara di Kota Surabaya.

Hal itu disampaikan di tengah cuaca panas yang mempengaruhi kondisi kualitas udara di Surabaya.

Dosen Departemen Teknik Lingkungan ITS, Dr Eng Arie Dipareza Syafei ST MEPM, Arie berpendapat, penurunan kualitas udara di Surabaya tidak semata-mata disebabkan oleh cuaca panas, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai sumber emisi. 

“Sumber pencemar antara lain berasal dari kendaraan bermotor, aktivitas pembakaran industri, dan pembakaran terbuka. Selain itu, Debu Fugitive,  dari area terbuka juga dapat berkontribusi terhadap pencemaran udara,” ungkap Dr Arie, Jumat (16/10/2026).

Kepala Laboratorium Pengendalian Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim ITS tersebut menegaskan, cuaca panas bukan merupakan sumber langsung munculnya PM2.5, melainkan kondisi yang dapat memengaruhi dinamika polutan di udara. 

Ia juga menjelaskan bahwa intensitas sinar matahari yang tinggi dapat meningkatkan pembentukan ozon, sedangkan pemanasan permukaan turut mempengaruhi proses pencampuran udara.

“Wilayah dengan tingkat emisi kendaraan yang tinggi berpotensi mengalami peningkatan pencemaran udara, terutama pada pagi hari ketika volume kendaraan di jalan mulai meningkat,” jelasnya.

Peningkatan emisi pada pagi hari, lanjut dia, ketika lapisan pencampuran udara masih relatif dangkal, dapat menyebabkan polutan lebih mudah terakumulasi di lapisan Troposfer.

Editor: Kuswandi
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