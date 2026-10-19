Suhu Tembus 36 derajat Celsius, Ini Daftar Daerah di Jatim yang Paling Panas di Awal Pekan

Cuaca panas menyelimuti Kota Surabaya dan memunculkan berbagai risiko bagi kesehatan warga. Dalam rangkaian reportase “Surabaya Panas!”, JawaPos.com menelusuri ancaman dehidrasi, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga heat stroke, serta upaya tenaga kesehatan dan pemerintah dalam melindungi masyarakat di tengah cuaca ekstrem. (Riana Setiawan/Jawa Pos)

JawaPos.com - Memasuki awal pekan di minggu ketiga Oktober 2026, sebagian besar wilayah Jawa Timur diprakirakan masih didominasi kondisi cuaca cerah sepanjang hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda merilis data prakiraan cuaca yang menunjukkan belum adanya potensi hujan di Jatim pada Snin (19/10).

Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada suhu udara cukup terik yang diprakirakan masih akan menyelimuti sebagian besar daerah di Jatim. Tidak adanya tutupan awan yang signifikan sejak pagi hingga sore hari memicu peningkatan suhu udara yang cukup menyengat di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.

BMKG mencatat, suhu maksimum harian di Jatim menyentuh angka 36 derajat Celsius. Beberapa daerah yang tercatat mengalami suhu tertinggi tersebut meliputi Jombang, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Nganjuk, serta Ngawi.

Untuk pergerakan angin, secara umum cukup terkendali. Kecepatan angin di Jatim terpantau bervariasi dengan rata-rata kecepatan berkisar antara 10 hingga 27 kilometer per jam, didominasi tiupan angin dari arah Tenggara, Timur, dan Selatan.