Suhu Tembus 36 derajat Celsius, Ini Daftar Daerah di Jatim yang Paling Panas di Awal Pekan

JawaPos.com - Memasuki awal pekan di minggu ketiga Oktober 2026, sebagian besar wilayah Jawa Timur diprakirakan masih didominasi kondisi cuaca cerah sepanjang hari.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda merilis data prakiraan cuaca yang menunjukkan belum adanya potensi hujan di Jatim pada Snin (19/10).
Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada suhu udara cukup terik yang diprakirakan masih akan menyelimuti sebagian besar daerah di Jatim. Tidak adanya tutupan awan yang signifikan sejak pagi hingga sore hari memicu peningkatan suhu udara yang cukup menyengat di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
BMKG mencatat, suhu maksimum harian di Jatim menyentuh angka 36 derajat Celsius. Beberapa daerah yang tercatat mengalami suhu tertinggi tersebut meliputi Jombang, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Nganjuk, serta Ngawi.
Untuk pergerakan angin, secara umum cukup terkendali. Kecepatan angin di Jatim terpantau bervariasi dengan rata-rata kecepatan berkisar antara 10 hingga 27 kilometer per jam, didominasi tiupan angin dari arah Tenggara, Timur, dan Selatan.
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Mengingat dominasi cuaca cerah terik yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jatim, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan rutin mengonsumsi air putih guna menghindari dehidrasi, serta menggunakan pelindung kulit seperti tabir surya atau mengenakan pakaian yang menyerap keringat.
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