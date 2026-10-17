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Wahyu Wisnu Wardhana
Minggu, 18 Oktober 2026 | 04.02 WIB

Gelorakan Semangat ‘Jogo Omah’, Kapolda Jatim Tekankan Polisi Bersama Masyarakat Jaga Kamtibmas

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono (Istimewa) - Image

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono (Istimewa)

JawaPos.com - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengajak seluruh jajaran Polda Jatim untuk meningkatkan tiga hal. Mulai mempererat kedekatan dengan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

Pesan tersebut disampaikan Kapolda Jatim saat memberikan arahan kepada personel usai melaksanakan Salat Jumat di Masjid Arif Nurul Huda, Mapolda Jatim pada Jumat (16/10).

Sebagai pejabat baru yang mengemban amanah memimpin Polda Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto menekankan pentingnya semangat “Polisi Bersama Masyarakat”. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar kehadiran Polri di tengah masyarakat benar-benar memberikan manfaat dan rasa aman

Kapolda Jatim secara khusus mengingatkan seluruh personel untuk menjaga integritas dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Termasuk pungutan liar maupun pemaksaan kepada warga

“Saya selalu menyampaikan kepada seluruh anggota, ambil hati masyarakat, jangan ambil harta masyarakat. Artinya, dalam melaksanakan tugas, berikan pelayanan dengan tulus dan ikhlas,” ujar Irjen Pol Dekananto.

Menurutnya, masyarakat yang datang ke kantor Polisi pada umumnya membutuhkan pelayanan, bantuan ataupun perlindungan. Oleh karena itu, setiap personel harus memberikan pelayanan secara humanis, profesional, dan setara tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun penampilan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jatim juga menggelorakan semangat “Jogo Omah” atau menjaga rumah sebagai ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, dimulai dari keluarga dan lingkungan masing-masing.

“Jawa Timur adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga mulai dari rumah dan keluarga kita, lingkungan tempat tinggal, RT/RW, kecamatan, sampai seluruh wilayah Jawa Timur,” tuturnya.

Menurut Kapolda Jatim, keamanan Jawa Timur tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan kepedulian, kebersamaan, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Editor: Diar Candra
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