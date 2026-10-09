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Wahyu Wisnu Wardhana
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.59 WIB

Janji Dukung Program Asta Cita, Irjen Pol Dekananto Tegaskan Polri Harus Dekat dengan Masyarakat

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono (kanan) saat dilantik di Mabes Polri pada Jumat (9/10) (Istimewa) - Image

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono (kanan) saat dilantik di Mabes Polri pada Jumat (9/10) (Istimewa)

JawaPos.com - Tongkat estafet Kapolda Jatim secara resmi berpindah pada Jumat (9/10), dari Irjen Pol Nanang Avianto kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Prosesi upacara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah Kapolda itu berlangsung di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memimpin sertijab tersebut. Dan secara keseluruhan ada 5 jabatan strategis yang diserahterimakan.

Yakni jabatan Irwasum Polri dari Komjen Pol Wahyu Widada kepada Komjen Pol Asep Edi Suheri. Jabatan Kapolda Metro Jaya diserahterimakan dari Komjen Pol Asep Edi Suheri kepada Komjen Pol Dadang Hartanto. Lalu jabatan Kapolda Maluku yang diserahkan dari Irjen Pol Dadang Hartanto kepada Irjen Pol Suwondo Nainggolan.

Lalu jabatan Semeru 1 atau Kapolda Jatim dari Irjen Pol Nanang Avianto kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Dan jabatan Kapolda Bali diserahterimakan dari Irjen Pol Daniel Adityajaya kepada Irjen Pol Pasma Royce.

"Terima kasih kepada Kapolri atas kepercayaan yang diberikan. Jabatan adalah amanah dan setiap amanah membawa tanggung jawab yang besar bukan hanya kepada institusi, tetapi juga terhadap masyarakat yang menaruh harapan kepada Polri," ujar Irjen Pol Dekananto, Jumat (9/10).

Alumni Akpol'94 ini menyatakan akan mendukung dan menjalankan Program Asta Cita Presiden serta menjabarkan tagline Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat. "Saya mohon maaf kepada warga Jatim, apabila masih ada sebagian masyarakat yang merasa polisi belum dekat dan tidak bersama-sama. Sekali lagi, saya mohon maaf," ucap Dekananto.

Editor: Diar Candra
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