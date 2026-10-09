Janji Dukung Program Asta Cita, Irjen Pol Dekananto Tegaskan Polri Harus Dekat dengan Masyarakat

JawaPos.com - Tongkat estafet Kapolda Jatim secara resmi berpindah pada Jumat (9/10), dari Irjen Pol Nanang Avianto kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Prosesi upacara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah Kapolda itu berlangsung di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memimpin sertijab tersebut. Dan secara keseluruhan ada 5 jabatan strategis yang diserahterimakan.

Yakni jabatan Irwasum Polri dari Komjen Pol Wahyu Widada kepada Komjen Pol Asep Edi Suheri. Jabatan Kapolda Metro Jaya diserahterimakan dari Komjen Pol Asep Edi Suheri kepada Komjen Pol Dadang Hartanto. Lalu jabatan Kapolda Maluku yang diserahkan dari Irjen Pol Dadang Hartanto kepada Irjen Pol Suwondo Nainggolan.

Lalu jabatan Semeru 1 atau Kapolda Jatim dari Irjen Pol Nanang Avianto kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Dan jabatan Kapolda Bali diserahterimakan dari Irjen Pol Daniel Adityajaya kepada Irjen Pol Pasma Royce.

"Terima kasih kepada Kapolri atas kepercayaan yang diberikan. Jabatan adalah amanah dan setiap amanah membawa tanggung jawab yang besar bukan hanya kepada institusi, tetapi juga terhadap masyarakat yang menaruh harapan kepada Polri," ujar Irjen Pol Dekananto, Jumat (9/10).