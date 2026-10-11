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Wahyu Wisnu Wardhana
Senin, 12 Oktober 2026 | 01.44 WIB

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Mengajak Masyarakat Bersama Jogo Jatim

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono (tengah) saat upacara sertijab di Polda Jatim. (Istimewa) - Image

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono (tengah) saat upacara sertijab di Polda Jatim. (Istimewa)

JawaPos.com – Kapolda Jatim Irjen Pol Dekanto Eko Purwono diterima secara resmi di lingkungan Polda Jatim pada Minggu (11/10). Dalam rangkaian acara tradisi serah terima jabatan di Polda Jatim tersebut, Irjen Pol Dekanto Eko Purwono datang didampingi ibunda serta keluarga.

Kedatangan Irjen Pol Dekananto disambut oleh pejabat Kapolda sebelumnya, Irjen Pol Nanang Avianto bersama pejabat Polda Jatim.

"Bismillah, kami mohon doa restu dan dukungan segenap tokoh komponen masyarakat untuk menjalankan tugas sebagai Kapolda Jatim. Polisi bersama masyarakat kita jogo Jawa Timur agar tetap aman,kondusif dan nyaman,"ujar Irjen Pol Dekananto Minggu (11/10).

Perwira polisi kelahiran Bojonegoro itu menambahkan pihaknya akan berupaya memberikan yang terbaik menjalankan amanah yang diembannya. Sebagai Kapolda Jatiim, Irjen Pol Dekananto siap menjalanlan visi, misi, dan program yang diberikan Kapolri Kapolri Suyudi Ario Seto.

"Salam hormat teman teman media, mari kita bersinergi agar program polisi bersama masyarakat bisa berjalan degan baik. Segala saran dan kritikan akan kami terima demi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat jatim,"ujarnya.

Editor: Diar Candra
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