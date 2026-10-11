Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Mengajak Masyarakat Bersama Jogo Jatim

JawaPos.com – Kapolda Jatim Irjen Pol Dekanto Eko Purwono diterima secara resmi di lingkungan Polda Jatim pada Minggu (11/10). Dalam rangkaian acara tradisi serah terima jabatan di Polda Jatim tersebut, Irjen Pol Dekanto Eko Purwono datang didampingi ibunda serta keluarga.

Kedatangan Irjen Pol Dekananto disambut oleh pejabat Kapolda sebelumnya, Irjen Pol Nanang Avianto bersama pejabat Polda Jatim.

"Bismillah, kami mohon doa restu dan dukungan segenap tokoh komponen masyarakat untuk menjalankan tugas sebagai Kapolda Jatim. Polisi bersama masyarakat kita jogo Jawa Timur agar tetap aman,kondusif dan nyaman,"ujar Irjen Pol Dekananto Minggu (11/10).

Perwira polisi kelahiran Bojonegoro itu menambahkan pihaknya akan berupaya memberikan yang terbaik menjalankan amanah yang diembannya. Sebagai Kapolda Jatiim, Irjen Pol Dekananto siap menjalanlan visi, misi, dan program yang diberikan Kapolri Kapolri Suyudi Ario Seto.