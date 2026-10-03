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Antara
Minggu, 4 Oktober 2026 | 02.48 WIB

Kapolri Suyudi Lantik 27 Pati Polri, Termasuk Kapolda Jatim Dekananto Eko Purwono

Suyudi Ario Seto saat dilantik menjadi Kapolri, Kamis (1/10). Ia kemudian melantik 27 perwira tinggi polri yang dirotasi, termasuk Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purwono pada Sabtu (3/10). (laily Rachev/Setpres) - Image

Suyudi Ario Seto saat dilantik menjadi Kapolri, Kamis (1/10). Ia kemudian melantik 27 perwira tinggi polri yang dirotasi, termasuk Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purwono pada Sabtu (3/10). (laily Rachev/Setpres)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melantik 27 perwira tinggi di lingkungan Mabes Polri Sabtu (3/10) malam.  

Para jenderal itu akan mengisi posisi pejabat utama di Polri, termasuk Kapolda di sejumlah daerah, salah satunya Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono.

Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, pelantikan dan serah terima jabatan itu menjadi tindak lanjut Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, tentang rotasi perwira tinggi dan perwira menengah.

"Sekira pukul 19.00 WIB ini, akan langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri terhadap beberapa pejabat utama, baik di pejabat utama Mabes Polri, ya, kemudian juga diikuti oleh beberapa Kapolda," kata Trunoyudo, sebagaimana dilansir dari Antara.

Dia menjelaskan, dalam agenda itu ada sebanyak 25 perwira polisi yang akan dilantik sekaligus melakukan sertijab.

Kemudian ada 2 perwira tinggi lainnya yang akan dilantik oleh Kapolri, untuk jabatan Astamarena dan Korspripim.

Menurut dia, kegiatan pergantian pejabat itu merupakan hal yang rutin dalam roda organisasi kepolisian.

Kapolri, kata dia, menekankan kepada anggotanya agar hadir bersama-sama masyarakat.

"Maka percepatan ini juga akan membuat dinamika juga semakin cepat sesuai dengan ekspektasi masyarakat," kata dia.

Selain itu, menurut dia, Polri juga berupaya melakukan percepatan agar sesuai dengan dinamika yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Editor: Bayu Putra
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