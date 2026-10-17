96 Rumah di Sukabumi Rusak Akibat Gempa Bogor, 381 Jiwa Terdampak 

JawaPos.com - Gempa bumi yang mengguncang wilayah Bogor pada Kamis (15/10) turut menyebabkan kerusakan rumah di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, sebanyak 96 rumah mengalami rusak ringan dengan dampak terhadap 106 kepala keluarga (KK) atau 381 jiwa.

Kepala Stasiun Geofisika Sukabumi Agung Sabtaji menyampaikan, dampak gempa di Kabupaten Sukabumi tersebar di empat desa di Kecamatan Kabandungan.

Desa Kabandungan menjadi wilayah dengan jumlah kerusakan terbanyak, yakni 84 rumah rusak ringan yang berdampak pada 94 KK atau 333 jiwa.

Di Desa Tugubandung, tercatat sembilan rumah rusak ringan dengan dampak terhadap sembilan KK atau 33 jiwa. Sementara itu, Desa Cihamerang melaporkan dua rumah rusak ringan yang berdampak pada dua KK atau 10 jiwa.

Adapun di Desa Mekarjaya, terdapat satu rumah rusak ringan dengan dampak terhadap satu KK atau lima jiwa.

“Berdasarkan laporan kecamatan yang dihimpun, seluruh kerusakan rumah di wilayah tersebut masuk kategori rusak ringan. Laporan tersebut juga tidak mencatat adanya korban meninggal dunia maupun korban luka-luka,” ujar Agung, Sabtu (17/10).

Sebelumnya, gempa bumi yang berpusat di wilayah Bogor juga menyebabkan kerusakan pada ratusan rumah dan fasilitas ibadah di Kabupaten Bogor. BPBD Kabupaten Bogor mencatat sebanyak 253 rumah dan lima fasilitas ibadah terdampak gempa tersebut.

Dari total rumah yang terdampak di Kabupaten Bogor, sebanyak 222 rumah mengalami rusak ringan, 25 rumah rusak sedang, dan enam rumah rusak berat. Kerusakan tersebar di Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, serta Desa Cibunian dan Desa Purwabakti di Kecamatan Pamijahan.