Gempa Dangkal M 4,1 di Bogor Sebabkan 253 Rumah Rusak

JawaPos.com - Sedikitnya 253 rumah dan lima fasilitas ibadah di Bogor rusak usai diguncang gempa bumi M 4,1 pada Kamis (15/10) lalu.

BMKG mengungkap bahwa gempa tersebut termasuk dangkal.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu menjelaskan, gempa pertama di Bogor terjadi pada pukul 17.49.43 WIB dengan magnitudo M 3,5.

Kemudian disusul gempa kedua pada pukul 17.58.23 WIB dengan magnitudo lebih besar, yakni M 4,1.

"Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, kedua gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang diduga dipicu oleh aktivitas sesar aktif,” kata Ayu, Sabtu (17/10).

Hasil monitoring BMKG mencatat, setidaknya telah terjadi sebanyak 11 kali kejadian gempa susulan setelah kedua gempa utama tersebut dengan magnitudo berkisar M1,6–M2,6.

Namun, hanya dua kejadian gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, data BPBD Kabupaten Bogor mencatat 253 rumah dan 5 fasilitas ibadah terdampak gempa.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 222 rumah mengalami rusak ringan, 25 rumah rusak sedang, dan 6 rumah rusak berat.