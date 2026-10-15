Gempa M 4,1 Guncang Bogor Sore Ini, Terasa Hingga Sukabumi

JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat, dan sekitarnya pada Kamis (15/10) pukul 17:58:23 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan pusat gempa berada di darat, berjarak 26 kilometer barat daya Kota Bogor dengan kedalaman sangat dangkal, yaitu 5 kilometer.

Berdasarkan data resmi dari BMKG Direktorat Gempabumi dan Tsunami, titik koordinat gempa tercatat pada 6.73 LS dan 106.61 BT.

Karena pusatnya berada di darat dan tergolong dangkal, guncangan gempa ini dirasakan hingga ke beberapa wilayah di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

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Wilayah yang Merasakan Guncangan BMKG mencatat intensitas guncangan bervariasi di sejumlah kawasan:

- Skala IV MMI: Dirasakan di wilayah Kabandungan (Kabupaten Sukabumi). Pada skala ini, guncangan terasa nyata oleh orang banyak di dalam rumah, gerabah bisa pecah, serta jendela dan pintu berderik.

- Skala III MMI: Dirasakan di Pamijahan, Nanggung, Tenjolaya (Kabupaten Bogor), serta Cikidang dan Cidahu (Kabupaten Sukabumi). Guncangan terasa nyata di dalam rumah seakan-akan ada truk berlalu.

- Skala II MMI: Dirasakan di Cibinong, Citeureup, Sukaraja, Babakan Madang, Parung, Gunung Sindur (Kabupaten Bogor), dan wilayah sekitarnya. Getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang.