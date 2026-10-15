Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.28 WIB

Gempa M 4,1 Guncang Bogor Sore Ini, Terasa Hingga Sukabumi

Gempa M 4,1 guncang Bogor Kamis (15/10) pukul 17:58 WIB. (Dok BMKG) - Image

Gempa M 4,1 guncang Bogor Kamis (15/10) pukul 17:58 WIB. (Dok BMKG)

JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat, dan sekitarnya pada Kamis (15/10) pukul 17:58:23 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan pusat gempa berada di darat, berjarak 26 kilometer barat daya Kota Bogor dengan kedalaman sangat dangkal, yaitu 5 kilometer.

Berdasarkan data resmi dari BMKG Direktorat Gempabumi dan Tsunami, titik koordinat gempa tercatat pada 6.73 LS dan 106.61 BT.

Karena pusatnya berada di darat dan tergolong dangkal, guncangan gempa ini dirasakan hingga ke beberapa wilayah di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Wilayah yang Merasakan Guncangan 

BMKG mencatat intensitas guncangan bervariasi di sejumlah kawasan:

- Skala IV MMI: Dirasakan di wilayah Kabandungan (Kabupaten Sukabumi). Pada skala ini, guncangan terasa nyata oleh orang banyak di dalam rumah, gerabah bisa pecah, serta jendela dan pintu berderik.

- Skala III MMI: Dirasakan di Pamijahan, Nanggung, Tenjolaya (Kabupaten Bogor), serta Cikidang dan Cidahu (Kabupaten Sukabumi). Guncangan terasa nyata di dalam rumah seakan-akan ada truk berlalu.

- Skala II MMI: Dirasakan di Cibinong, Citeureup, Sukaraja, Babakan Madang, Parung, Gunung Sindur (Kabupaten Bogor), dan wilayah sekitarnya. Getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi terkait kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat guncangan gempabumi tersebut.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Kamis, 15 Oktober 2026 Untuk Wilayah Sukabumi dan Sekitarnya - Image
Islami

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Kamis, 15 Oktober 2026 Untuk Wilayah Sukabumi dan Sekitarnya

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09.50 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Sukabumi Besok Kamis, 15 Oktober 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Sukabumi Besok Kamis, 15 Oktober 2026

Kamis, 15 Oktober 2026 | 04.20 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 14 Oktober 2026 Untuk Wilayah Sukabumi dan Sekitarnya - Image
Islami

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 14 Oktober 2026 Untuk Wilayah Sukabumi dan Sekitarnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 11.20 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore