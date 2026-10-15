Gempa M 4,1 Guncang Bogor Sore Ini, Terasa Hingga Sukabumi

Gempa M 4,1 guncang Bogor Kamis (15/10) pukul 17:58 WIB. (Dok BMKG)
JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat, dan sekitarnya pada Kamis (15/10) pukul 17:58:23 WIB.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan pusat gempa berada di darat, berjarak 26 kilometer barat daya Kota Bogor dengan kedalaman sangat dangkal, yaitu 5 kilometer.
Berdasarkan data resmi dari BMKG Direktorat Gempabumi dan Tsunami, titik koordinat gempa tercatat pada 6.73 LS dan 106.61 BT.
Karena pusatnya berada di darat dan tergolong dangkal, guncangan gempa ini dirasakan hingga ke beberapa wilayah di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.
BMKG mencatat intensitas guncangan bervariasi di sejumlah kawasan:
- Skala IV MMI: Dirasakan di wilayah Kabandungan (Kabupaten Sukabumi). Pada skala ini, guncangan terasa nyata oleh orang banyak di dalam rumah, gerabah bisa pecah, serta jendela dan pintu berderik.
- Skala III MMI: Dirasakan di Pamijahan, Nanggung, Tenjolaya (Kabupaten Bogor), serta Cikidang dan Cidahu (Kabupaten Sukabumi). Guncangan terasa nyata di dalam rumah seakan-akan ada truk berlalu.
- Skala II MMI: Dirasakan di Cibinong, Citeureup, Sukaraja, Babakan Madang, Parung, Gunung Sindur (Kabupaten Bogor), dan wilayah sekitarnya. Getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi terkait kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat guncangan gempabumi tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022