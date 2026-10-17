Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 16.45 WIB

Karhutla Terjang Kawasan Gunung Arjuno, BPBD Jatim Kerahkan Tim Lakukan Pemadaman Manual

Petugas berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuno-Welirang. (BPBD Jatim) - Image

Petugas berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuno-Welirang. (BPBD Jatim)

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda kawasan Gunung Arjuno-Welirang di Jawa Timur. Amukan si jago merah membakar vegetasi di dua titik yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Malang serta Kabupaten Pasuruan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto mengatakan, guna melakukan percepatan penanganan bencana, pihaknya bersama tim gabungan langsung menerjunkan personil ke lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api.

"Tim Gabungan langsung melakukan giat pemadaman api di lokasi titik kebakaran untuk mencegah rambatan api semakin meluas," ujarnya dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (17/10).

Gatot menjelaskan, di wilayah Kabupaten Malang, titik api dilaporkan membakar area lereng Gunung Arjuno, tepatnya di Puncak Budug Asu, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari.

Sementara itu di wilayah Kabupaten Pasuruan, titik kebakaran terdeteksi membakar kawasan Arjuno-Welirang, tepatnya di area Gunung Ringgit.

Guna melokalisasi pergerakan titik api, personil BPBD Jatim bersama tim gabungan dari daerah bergegas melakukan assessment cepat di lapangan serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Mengingat medan yang terjal dan dinamis, BPBD Kabupaten Pasuruan juga langsung menerjunkan dukungan droping logistik guna menunjang kebutuhan para personil yang bertarung di garis depan pemadaman.

"Tim gabungan melakukan giat pemadaman secara manual di area-area yang masih dapat dijangkau oleh personil di lapangan," ucap Gatot.

Gatot melanjutkan, selain di Gunung Arjuno, api Karhutla juga terdeteksi di sejumlah titik di kawasan Gunung Bromo. Rinciannya di area Bukit Kembang, Desa Pucuk Sari, Kecamatan Lumbang, area Gunung Ringgit, Desa Sapihkerep, Kecamatan Sukapura, dan Blok Kesiman area Lemah Pasar, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Karhutla Hanguskan 123,2 Hektare Lahan di Raja Ampat Papua Barat Daya - Image
Berita Daerah

Karhutla Hanguskan 123,2 Hektare Lahan di Raja Ampat Papua Barat Daya

Minggu, 11 Oktober 2026 | 02.28 WIB

Hotspot Karhutla di Jambi Menurun, Kini Tersisa 5 Titik - Image
Berita Daerah

Hotspot Karhutla di Jambi Menurun, Kini Tersisa 5 Titik

Selasa, 29 September 2026 | 05.49 WIB

Tanggap Darurat Asap Karhutla di Kalbar Diperpanjang sampai 20 September - Image
Nasional

Tanggap Darurat Asap Karhutla di Kalbar Diperpanjang sampai 20 September

Kamis, 10 September 2026 | 19.03 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore