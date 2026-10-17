Karhutla Terjang Kawasan Gunung Arjuno, BPBD Jatim Kerahkan Tim Lakukan Pemadaman Manual

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda kawasan Gunung Arjuno-Welirang di Jawa Timur. Amukan si jago merah membakar vegetasi di dua titik yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Malang serta Kabupaten Pasuruan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto mengatakan, guna melakukan percepatan penanganan bencana, pihaknya bersama tim gabungan langsung menerjunkan personil ke lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api.

"Tim Gabungan langsung melakukan giat pemadaman api di lokasi titik kebakaran untuk mencegah rambatan api semakin meluas," ujarnya dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (17/10).

Gatot menjelaskan, di wilayah Kabupaten Malang, titik api dilaporkan membakar area lereng Gunung Arjuno, tepatnya di Puncak Budug Asu, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari.

Sementara itu di wilayah Kabupaten Pasuruan, titik kebakaran terdeteksi membakar kawasan Arjuno-Welirang, tepatnya di area Gunung Ringgit.

Guna melokalisasi pergerakan titik api, personil BPBD Jatim bersama tim gabungan dari daerah bergegas melakukan assessment cepat di lapangan serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

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Mengingat medan yang terjal dan dinamis, BPBD Kabupaten Pasuruan juga langsung menerjunkan dukungan droping logistik guna menunjang kebutuhan para personil yang bertarung di garis depan pemadaman.

"Tim gabungan melakukan giat pemadaman secara manual di area-area yang masih dapat dijangkau oleh personil di lapangan," ucap Gatot.