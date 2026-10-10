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Syahrul Yunizar
Minggu, 11 Oktober 2026 | 02.28 WIB

Karhutla Hanguskan 123,2 Hektare Lahan di Raja Ampat Papua Barat Daya

Ilustrasi karhutla - Image

Ilustrasi karhutla

JawaPos.com - Kebakaran dan lahan (karhutla) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya membuat sedikitnya 123,2 hektare lahan ludes dilalap api. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton SP Panjaitan menyampaikan bahwa karhutla di Raja Ampat terjadi sejak 4-7 Oktober 2026. 

”Area terdampak meliputi Kelurahan Bonkawir, Waisai Kota, Warmasen, serta Kampung Sapoekren,” kata Berton dalam keterangan resminya pada Sabtu (10/10).

Menurut Berton, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Raja Ampat bersama tim gabungan sudah melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air menggunakan metode manual.

Selain itu, petugas juga berusaha melokalisir titik api agar tidak merembet, serta memantau lokasi setelah api padam.

Berdasar laporan terakhir pada Jumat (9/10), api berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman. BNPB memastikan tidak ada korban jiwa akibat karhutla yang melanda Raja Ampat.

Meski demikian, BNPB mengimbau agar masyarakat tidak membakar lahan dan tidak membakar sampah sembarangan.

Warga juga diimbau segera melapor kepada petugas jika menemukan titik api atau tanda-tanda terjadinya karhutla.

”Apabila kualitas udara terganggu, masyarakat dapat menggunakan masker yang sesuai dan membatasi aktivitas di luar ruangan,” jelasnya.

BNPB meminta pemerintah daerah, BPBD, dan instansi terkait lainnya memperkuat pemantauan titik api serta memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.

Editor: Bayu Putra
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