Khofifah Sampaikan Duka Mendalam Atas Gugurnya 4 Korban dalam Pemadaman Karhutla Bromo

JawaPos.com - Peristiwa gugurnya empat orang pahlawan lingkungan dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memicu duka mendalam bagi jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan rasa belasungkawa atas gugurnya dua petugas resmi BB TNBTS serta dua orang relawan sekuriti hotel yang terkepung kobaran api di kawasan Mentigen, Probolinggo.

"Saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya para petugas dan relawan yang tengah berjuang memadamkan api di kawasan Bromo. Doa terbaik saya haturkan bagi para korban yang meninggal dunia, serta keluarga yang ditinggalkan," ujar Khofifah pada Jumat (16/10).

Khofifah mengatakan, pengorbanan serta keberanian yang ditunjukkan oleh para korban di tengah tingginya risiko musibah kebakaran merupakan bentuk dedikasi luar biasa demi melindungi kawasan konservasi Bromo.

Empat pahlawan yang gugur dalam tugas mulia tersebut masing-masing adalah Sukaris dan Hendra Rony Wagiyanata (Cak Panda) dari Balai Besar TNBTS, serta Wisnu Yuda Pratama (25) dan Sefriel Ardiansyah (19) yang merupakan relawan sekuriti dari penginapan di wilayah setempat.

"Saya menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada mereka yang telah berjuang menjalankan tugas di lapangan. Di tengah risiko yang besar, mereka berupaya memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas. Pengabdian mereka menjadi pengingat akan besarnya dedikasi orang-orang yang berada di garis depan," tutur Khofifah.

Sebagai bentuk perhatian nyata dan empati mendalam dari pemerintah daerah, Pemprov Jawa Timur menyiapkan santunan duka sebesar Rp 10 juta untuk masing-masing keluarga yang ditinggalkan.

Di samping itu, Khofifah juga mendoakan proses pemulihan bagi para korban luka yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.