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Dadang Kurnia
Rabu, 7 Oktober 2026 | 00.57 WIB

Nobar Laga Indonesia vs Thailand Digelar Pemprov Jatim, Wujud Kebersamaan Masyarakat

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com). - Image

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com).

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar nonton bareng (nobar) final FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin (5/10) malam. Laga yang dimenangi Indonesia lewat adu penalti itu memberikan kegembiraan bagi masyarakat tanah air.

Suka cita ini turut dirasakan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak. Bagi Emil, laga penentuan gelar juara tersebut menyuguhkan tontonan kelas atas yang membuat jantung berdebar kencang dari menit awal hingga peluit panjang dibunyikan. "Lumayan menguras emosi, pertandingan berlangsung sangat dramatis," kata Emil, Selasa (6/10).

Lebih lanjut, mantan Bupati Trenggalek ini memberikan penghormatan atas mentalitas pantang menyerah yang ditunjukkan pasukan Garuda di atas lapangan hijau.

Menurutnya, determinasi para pemain untuk terus menekan pertahanan rapat tim Gajah Perang menjadi kunci utama kesuksesan membawa pulang trofi juara.

"Perjuangan para punggawa Timnas layak diapresiasi. Mereka terus berjuang, menggempur lini pertahanan Thailand, dan perjuangan keras itu akhirnya berbuah manis dengan kemenangan yang diraih Timnas Garuda," ucap Emil.

Editor: Diar Candra
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