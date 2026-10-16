Korban Meninggal Insiden Pemadaman Karhutla Bromo Bertambah Jadi 4 Orang

Ilustrasi pemadaman di kawasan Gunung Bromo (BPBD Jatim). (Istimewa)
JawaPos.com - Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), Rudijanta Tjahja Nugraha mengonfirmasi adanya tambahan korban meninggal yang gugur dalam insiden kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Mentigen, Cemorolawang, Kabupaten Probolinggo.
Petugas keempat yang dilaporkan meninggal dunia adalah Hendra Rony Wagiyanata alias Cak Panda, yang merupakan Manggala Agni Pemula pada Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I BB TNBTS.
"Keluarga Besar Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kementerian Kehutanan menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Hendra Rony Wagiyanata atau Cak Panda, pada Kamis, 15 Oktober 2026," ujar Rudijanta, Jumat (16/10).
Ia menjelaskan, almarhum Cak Panda sebelumnya tercatat sebagai salah satu dari tiga korban selamat yang mengalami luka bakar serius usai terjebak dalam kepungan asap pekat dan kobaran api saat memadamkan karhutla di Mentigen pada Kamis siang.
Meski tim medis di rumah sakit telah berjuang secara maksimal memberikan penanganan darurat, kondisi luka bakar yang terlampau parah membuat nyawa almarhum tidak dapat diselamatkan.
"Almarhum berpulang setelah menjalani perawatan intensif pasca pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru," tutur Rudijanta.
Rudijanta menegaskan, keberanian, dedikasi, serta pengorbanan luar biasa yang ditunjukkan oleh almarhum bersama rekan-rekannya merupakan bentuk pengabdian mulia dalam menjaga kelestarian alam dan kawasan konservasi.
Dengan berpulangnya Hendra Rony Wagiyanata, total petugas yang gugur dalam insiden heroik pemadaman karhutla Mentigen kini berjumlah empat orang.
Sebelumnya, tiga korban telah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, yakni Sukaris (55) yang merupakan petugas resmi Balai Besar TNBTS, Wisnu Yuda Pratama (25) sekuriti Artotel, dan Sefriel Ardiansyah (19) yang juga sekuriti Artotel.
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