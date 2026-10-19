Korban Meninggal Dunia Saat Padamkan Karhutlah Bromo Bertambah 1, Total 5 Orang

JawaPos.com - Korban meninggal dunia saat padamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Gunung Bromo di Desa Mentigen, Cemorolawang, Kabupaten Probolinggo bertambah satu. Totalnya menjadi lima orang.

Korban ialah Munawi yang merupakan sukarelawan dari Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Munawi dinyatakan meninggal dunia, Senin (19/10/2026) sekitar pukul 14.55 WIB usai menjalani perawatan intensif di ICU sejak Kamis (15/10/2026).

Humas RSUD Dr Soetomo Adin Niken menjelaskan Munawi mengalami luka bakar sekitar 51 persen dari luas tubuh disertai gagal organ multipel.

"Pasien mengalami penurunan kondisi sejak pagi (19/10), dengan support obat jantung semakin meningkat namun pasien tidak memberikan respon perbaikan," kata Niken saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (19/10/2026).

Setelah menjalani perawatan cuci luka, kondisi pasien terus mengalami perburukan berupa tensi yang cenderung turun (syok), detak jantung semakin turun hingga detak jantung tidak teraba.

"Pasien telah dilakukan resusitasi pijat jantung namun pasien tidak memberikan respon detak jantung kembali," katanya.

Diberitakan sebelumnya, enam orang dilaporkan terjebak api saat berusaha memadamkan api kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Gunung Bromo di Desa Mentigen, Cemorolawang, Kabupaten Probolinggo.

Dari enam orang, empat orang telah dilaporkan meninggal dunia, sedangkan dua lainnya dirujuk ke RSUD Dr Soetomo.