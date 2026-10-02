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Dadang Kurnia
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.49 WIB

Karhutla Hanguskan 9.269 Hektare Lahan Jatim di 2026, Lumajang Paling Parah

Tim gabungan melakukan pemadaman Karhutla Bromo di kawasan Jemplang dengan menggunakan tangki air pemadam kebakaran. (BPBD Jatim) - Image

Tim gabungan melakukan pemadaman Karhutla Bromo di kawasan Jemplang dengan menggunakan tangki air pemadam kebakaran. (BPBD Jatim)

JawaPos.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jawa Timur (Jatim) telah menerjang 25 kabupaten/kota sepanjang musim kemarau 2026.

Amukan si jago merah mengakibatkan total 9.269,55 hektare lahan hangus terbakar, dengan Lumajang sebagai wilayah terdampak paling parah.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, setidaknya terjadi 136 insiden kebakaran lahan hingga awal Oktober ini.

"Kami mencatat ada 136 kejadian karhutla yang tersebar di 25 daerah di Jawa Timur, namun sebagian besar berhasil ditangani berkat kesigapan tim gabungan," ujar Gatot, Jumat (2/10).

Berdasarkan data yang dihimpun BPBD Jatim, kerusakan terluas akibat karhutla tercatat di sejumlah kabupaten utama.

Kabupaten Lumajang menempati urutan teratas sebagai wilayah terdampak paling parah dengan lahan terbakar menembus angka 2.190 hektare.

Kemudian disusul Kabupaten Probolinggo dengan luasan 1.800 hektare, Blitar 1.600 hektare, dan Banyuwangi 1.400 hektare. 

"Wilayah lain seperti Jember, Malang, Ponorogo, Magetan, Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, Trenggalek, hingga Mojokerto juga berulang kali mengalami insiden akibat kondisi vegetasi yang mengering," tutur Gatot.

Merespons eskalasi bencana Karhutla akibat kemarau tersebut, Pemprov Jatim telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/327/013/2026.

"Langkah kedaruratan dari provinsi ini kemudian diikuti oleh penetapan status kedaruratan di 24 kabupaten/kota di Jatim," lanjutnya.

Editor: Bayu Putra
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