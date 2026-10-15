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Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.40 WIB

Tragedi Karhutla Bromo, 3 Petugas Gugur dan 3 Lainnya Alami Luka Bakar Serius

Ilustrasi pemadaman di kawasan Gunung Bromo. (BPBD Jatim). - Image

Ilustrasi pemadaman di kawasan Gunung Bromo. (BPBD Jatim).

JawaPos.com - Tragedi memilukan mewarnai upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, tepatnya di daerah Mentigen, Cemorolawang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (15/10).

Sebanyak tiga orang dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) sementara tiga orang lainnya mengalami luka bakar serius usai terkepung kobaran api saat bahu-membahu memadamkan api di kawasan konservasi tersebut.

Pranata Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Endrip Wahyutama, membenarkan insiden maut yang merenggut nyawa para petugas pemadam tersebut.

Endrip menjelaskan, peristiwa nahas ini bermula ketika pihak pengelola kawasan TNBTS menerima laporan kemunculan titik api pada Kamis pagi. Tim gabungan langsung bergegas meluncur ke lokasi kejadian untuk memblokade pergerakan api agar tidak menjalar lebih luas.

"Pagi tadi ada info kebakaran. Nah makanya beliau-beliau menuju ke TKP, para petugas yang sekarang jadi korban itu," ujar Endrip dikonfirmasi, Kamis (15/10).

Nahas, di tengah upaya penjinakan api yang membumbung tinggi disertai kepulan asap pekat, tim di lapangan mendapati sejumlah rekannya telah tak bernyawa sekitar pukul 13.30 WIB.

Ketiga korban meninggal dunia teridentifikasi masing-masing sebagai Sukaris (55), petugas resmi dari Balai Besar TNBTS, serta dua orang petugas keamanan (security) dari Penginapan Artotel Cabang Bromo bernama Wisnu dan Sefril.

Endrip menyebutkan, posisi kebakaran di daerah Mentigen memang berbatasan langsung dengan area penginapan Artotel. Maka dari itu, sekuriti setempat turut terjun membantu karena lokasi kobaran api membahayakan area kerja mereka, apalagi salah satu sekuriti diketahui memiliki kualifikasi pelatihan pemadaman Manggala Agni.

"Kebakarannya di kawasan di daerah Mentigen. Mentigen kan paling dekat dengan Artotel posisinya. Ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 13.30 WIB," terangnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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