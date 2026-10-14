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Antara
Rabu, 14 Oktober 2026 | 14.41 WIB

TNI AU Terjunkan Personel Untuk Bantu Tangani Karhutla di Kalimantan Selatan

Personel TNI AU membantu pemadaman karhutla di Kalsel (Dok Antara). - Image

Personel TNI AU membantu pemadaman karhutla di Kalsel (Dok Antara).

JawaPos.com - TNI AU mengerahkan personelnya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan di Jalan Gubernur Syarkawi, depan RSJ Sambang Lihum, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sejak Minggu (11/10) lalu.

Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta pada Rabu (14/10) personel TNI AU yang dikerahkan untuk membantu memadamkan karhutla berasal dari Lanud Sjamsudin Noor bersama satgas gabungan.

Proses pemadaman kebakaran berawal dari apel personel yang dipimpin oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq.

"Usai apel, Satgas Darat Karhutla Lanud Sjamsudin Noor mengerahkan 15 personel ke lokasi karhutla," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Feri Yunaldi. Feri menjelaskan, para personel TNI AU itu menangani karhutla bersama dengan ragam instansi lain.

"Mereka bekerja sama dengan Satgas Karhutla BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Yonif TP 828, dan relawan pemadam kebakaran BPK Provinsi Kalimantan Selatan," katanya menjelaskan.

Editor: Diar Candra
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