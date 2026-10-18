Pieter Huistra Puji Bonek dan Suporter PSS Galang Dana untuk Korban Karhutla

JawaPos.com - Suporter Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pendukung Persebaya bersama suporter PSS Sleman berkolaborasi menggelar aksi penggalangan dana di stadion.

Aksi tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat di Kalimantan yang terdampak bencana karhutla.

Kolaborasi ini menjadi salah satu gambaran positif dari hubungan baik antarsuporter sepak bola Indonesia.

Di tengah persaingan kedua tim yang berusaha meraih hasil terbaik, Bonek dan pendukung PSS menunjukkan bahwa sepak bola juga bisa menjadi ruang untuk menggerakkan kepedulian sosial.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra turut mengapresiasi hubungan harmonis antara suporter timnya dan Bonek.

Menurut dia, kedekatan kedua kelompok suporter bukan hal baru dan pernah terlihat dalam kegiatan sepak bola sebelumnya.

Huistra mengingat kembali suasana saat peluncuran tim pada tahun lalu.