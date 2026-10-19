Mahasiswa Kalimantan Tengah Gelar Aksi Darurat Karhutla di Depan Kantor Gubernur

JawaPos.com - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Peringatan Darurat Karhutla dan Kabut Asap" di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, hari ini Senin (19/10) mulai pukul 12.00 WIB.

Aksi Jilid III ini dipicu oleh meningkatnya keprihatinan atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta paparan kabut asap berkepanjangan yang dinilai makin mengancam keselamatan dan kesehatan warga.

Massa akan berpusat di titik kumpul Taman TVRI menyerukan konsolidasi masyarakat sipil untuk menuntut tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani krisis lingkungan hidup tersebut.

BEM Fisip UPR melalui instagram @bemfisipupr menyatakan, kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berkepanjangan telah menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat.

Kondisi udara yang semakin tercemar juga telah mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari rakyat. Untuk itu, perkuliahan 4 SKS pada Senin ini akan "dialihkan" ke kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

"Pengumuman kepada seluruh keluarga besar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya. Kuliah 4 SKS pada hari Senin dialihkan ke kantor Gubernur Kalimantan Tengah!!," tulis @bemfisipupr.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat sipil untuk ikut dalam aksi ini.

"Atas kondisi tersebut, kami mengundang seluruh masyarakat sipil Kalimantan Tengah yang marah, resah, dan peduli terhadap keselamatan rakyat untuk merapatkan barisan, menyatukan suara, melebur bersama dan turun ke jalan dalam Aksi Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan Jilid Il," katanya.