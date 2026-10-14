Ketua Umum Majelis Sinode GPID Dukung Ketua FKUB Sulawesi Tengah

JawaPos.com - Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID) Pdt. Dr. Alexander Zeth Rondonuwu, M. Teol memberikan dukungan moral untuk Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah Prof. Dr. KH Zainal Abidin, M.Ag yang sedang dijalani proses hukum.

Menurut dia, Prof. Dr. KH Zainal Abidin sebagai tokoh yang selalu memperjuangkan keharmonisan, toleransi, kedamaian di Sulawesi Tengah.

”Persoalan yang dihadapi Pak Prof bukan cuma persoalan pribadi, tetapi persoalan kemanusiaan, persoalan kerukunan di Sulawesi Tengah. Pak Prof tidak sendirian,” ujar Pdt. Dr. Alexander Zeth Rondonuwu dikutip dari Radar Palu.

”Pak Prof sudah melakukan yang baik untuk masyarakat Sulawesi Tengah, didukung seluruh masyarakat. Gereja-gereja memberi support kepada Pak Prof untuk terus memperjuangkan kedamaian, toleransi, dan moderasi beragama di Sulawesi Tengah,” tegas dia.

Pdt Alexander mengaku heran dan prihatin terhadap sikap segelintir pihak yang justru menolak dan menentang gagasan dakwah moderasi yang selama ini diperjuangkan Prof Zainal.

Padahal, rekam jejak menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah sangat beruntung memiliki figur ulama berkaliber nasional yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat tatanan kebangsaan.

Menurut dia, kehadiran Prof Zainal bersama para tokoh keagamaan lainnya yang peduli kerukunan adalah aset penting daerah untuk mengantisipasi serta meredam potensi gesekan antarkelompok yang dapat timbul kapan saja.

”Mereka yang menolak dakwah sejuk ini secara tidak langsung merupakan pihak-pihak yang menghendaki terjadinya kekacauan dan konflik di tengah Masyarakat,” tandas Pdt. Alexander Zeth Rondonuwu.