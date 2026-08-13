Polusi Industri Nikel di Sulawesi-Malut Melebihi Jabodetabek Gara-gara Emisi

JawaPos.com - Kawasan hilirisasi nikel berbasis batu bara di Sulawesi dan Maluku Utara (Malut) kini jadi sumber emisi yang melampaui seluruh wilayah Jabodetabek.

Angka itu dampak dari emisi nitrogen oksida (NOx) di Indonesia melonjak lebih dari 50 persen sejak 2010.

Temuan ini muncul dalam studi Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) berjudul Mapping the invisible: a satellite reveal of Indonesia's NOx hotspots.

Memakai penginderaan satelit, CREA memetakan 29 titik panas (hotspot) NOx di Indonesia. Tiga kali lebih banyak dari studi global sebelumnya yang menemukan sembilan hotspot.

Dari 29 hotspot tersebut, 6 berada di kawasan hilirisasi nikel berbasis batu bara di Sulawesi dan Malut .

CREA menilai pesatnya pengolahan nikel dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive jadi faktor utama tingginya emisi.

"Pencemaran NOx di Indonesia merupakan isu multisektoral. Di samping sektor transportasi sebagai sumber bergerak (mobile sources), studi itu memetakan sumber emisi stasioner (stationary sources) seperti pembangkit listrik berbasis batu bara (PLTU) dan gas (PLTG)," ujar Analis CREA Katherine Hasan, Jumat (13/8).

Kapasitas PLTU captive naik lebih dari enam kali lipat sejak 2019. Dari 3 gigawatt (GW) menjadi 16 GW. Kenaikan ini seiring bertumbuhnya industri nikel berbasis batu bara di kedua wilayah tersebut.