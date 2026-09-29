TransNusa Ekspansi Rute Antarwilayah Sulawesi Lewat Penerbangan Langsung Manado–Makassar

JawaPos.com - TransNusa menambah pilihan perjalanan udara di Sulawesi dengan membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)–Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)–Manado (MDC). Rute baru ini mulai beroperasi pada 28 September 2026 dengan frekuensi satu kali sehari, sebelum ditingkatkan menjadi dua kali sehari mulai 10 Oktober 2026.

Pembukaan rute ini menjadi bagian dari pengembangan jaringan TransNusa di Indonesia Timur, sekaligus menghadirkan konektivitas langsung antara dua kota yang memiliki peran penting dalam pergerakan masyarakat, aktivitas bisnis, dan pariwisata di Sulawesi.

Dengan adanya penerbangan langsung, masyarakat dari kedua wilayah kini memiliki pilihan perjalanan yang lebih praktis untuk mendukung berbagai kebutuhan mobilitas.

“Manado dan Makassar memiliki posisi yang penting dalam konektivitas Indonesia Timur. Melalui rute ini, kami ingin memberikan pilihan penerbangan langsung yang lebih praktis bagi masyarakat, baik untuk perjalanan bisnis, pariwisata maupun kebutuhan lainnya,” ujar Datuk Bernard Francis, CEO TransNusa Group.

Manajemen TransNusa melihat adanya potensi perjalanan yang cukup beragam di antara kedua kota ini, sehingga penambahan frekuensi menjadi dua kali sehari diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi penumpang.

Makassar merupakan salah satu simpul transportasi dan perdagangan utama di kawasan Indonesia Timur, sementara Manado memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk menuju Sulawesi Utara dan berbagai destinasi wisata di sekitarnya. Keduanya juga menjadi bagian dari jalur mobilitas masyarakat yang menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi dan pariwisata di kawasan Sulawesi.

Manado juga menjadi salah satu hub TransNusa di Indonesia Timur. Dengan hadirnya rute baru ini, jaringan penerbangan dari Manado semakin terhubung dengan kota-kota strategis di kawasan tersebut. Perjalanan antara Manado dan Makassar sendiri dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam 45 menit menggunakan armada COMAC C909.

Pada Penerbangan Perdana tanggal 28 September 2026, 8B 255 berangkat dari Manado pukul 14.00 waktu setempat dan tiba di Makassar pada pukul 15.45. Untuk arah sebaliknya penerbangan 8B 256 berangkat dari Makassar 16.15 waktu setempat dan tiba di Manado pada pukul 18.00 yang akan melayani satu kali dalam sehari.

Mulai 10 Oktober 2026, TransNusa menambah frekuensi menjadi dua kali sehari untuk rute pulang – pergi. Selain penerbangan 8B 255 dan 8B 256, tersedia penerbangan 8B 251 dari Manado pukul 05.45 dan tiba di Makassar pada pukul 07.30, serta penerbangan 8B 252 dari Makassar pada pukul 08.00 dan tiba di Manado pada pukul 09.45.