Mentan Sebut Kelangkaan BBM tak Pengaruhi Distribusi Pangan di Sulawesi Selatan

JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan kondisi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) tidak berdampak signifikan terhadap distribusi bahan pangan di Sulawesi Selatan.

"Mengenai dampak BBM, komoditas pertanian itu pada lokasi strategis posisinya, jadi tidak terlalu terpengaruh," kata Amran di Makassar, Sabtu (12/9).

Menurut dia, komoditas pertanian memiliki posisi strategis sehingga distribusinya tetap menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.

Amran mengatakan kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan pangan, terutama dari daerah sentra produksi menuju pasar dan wilayah konsumen.

Ia menilai kondisi tersebut tidak perlu menjadi kekhawatiran berlebihan terhadap pasokan pangan di Sulawesi Selatan, mengingat komoditas pertanian mendapatkan perhatian khusus dalam sistem distribusi.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah sentra produksi pangan nasional dengan berbagai komoditas unggulan, termasuk beras, jagung, serta komoditas hortikultura.

Dengan kapasitas produksi tersebut, Sulsel memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan pangan, baik untuk kebutuhan masyarakat di daerah maupun pasokan ke wilayah lainnya.

Mentan menegaskan pemerintah terus menjaga sektor pertanian mulai dari produksi hingga distribusi agar tetap berjalan di tengah berbagai tantangan.

Upaya menjaga kelancaran distribusi tersebut juga penting untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia sekaligus mendukung stabilitas harga di tingkat masyarakat.